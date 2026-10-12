Об этом рассказала генеральный директор FirePoint Ирина Терех.

Что заявила Терех

Ирина Терех рассказала, что Украина запустила по России тактическую баллистическую ракету дальностью до 300 километров.

Мы работаем над версией с увеличенной дальностью, которая тоже появится в этом году,

– заявила она.

К слову, в начале октября Зеленский уже сообщал о "первом боевом применении FP-7". Тогда он анонсировал серийное производство ракет. Позже в сети даже показали видео запуска.

FP-7 базируется на советской зенитной ракете 48Н6 от российского ЗРК С-400, но с модернизированным корпусом из композитных материалов, новой электроникой и топливом.

Между тем еще одна украинская разработка, дальнобойная FP-9, в настоящее время находится на этапе летных испытаний. Ее особенность заключается в значительно большей дальности. Ранее сообщалось, что она может превышать 800 километров, поэтому ее сравнивают с другими дальнобойными ракетами.