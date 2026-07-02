Українська балістика: що відомо про ракети FP-9 і коли їх удари по Росії стануть буденністю

1 липня російське Міноборони, а заразом і численні тамтешні пропагандисти повідомили дуже цікаву новину. Нібито в небі над країною-агресоркою російським ППО було перехоплено невідому до того оперативно-тактичну ракету великої дальності.

За цим означенням може ховатися дуже очікувана українська національна "балістика", а саме – ракета FP-9 виробництва компанії Fire Point, про яку раніше говорив головний конструктор і співвласник компанії Денис Штілерман, а також міністр оборони Федоров і президент Зеленський.

Ба більше, повідомлення росіян говорять про те, що FP-9 вже проходить вирішальну стадію випробувань та літає до Росії.

В очікуванні добрих новин 24 Канал розповідає, що наразі відомо про FP-9.

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FP-9 – історія створення: швидко та сердито

Війна прискорює всі процеси. Інших варіантів, щоб вижити, для нас не існує. Російські удари балістичними ракетами родини "Іскандер" та їх клонами з Північної Кореї під час повномасштабного вторгнення стали великою проблемою для України.

Адекватної відповіді у Сил оборони довго не було, адже "старі запаси" ще радянських ракет (як-от "Точка У") швидко вичерпалися, а ATACMS були на вагу золота. Але навіть вони були обмежені дальністю. Натомість "Іскандери" дозволяли росіянам бити на 500 – 700 кілометрів за лічені хвилини.

Україна такого інструменту не мала, але у 2025 році почалися розмови, що цю проблему буде вирішено й Україна отримає власну балістику в достатній кількості.

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Але не традиційним шляхом для українського ВПК – масштабуванням вже відомого проєкту ОТРК "Сапсан" (він же – "Грім-2"). Цей проєкт існує і розвивається, але з'ясувалося, що існує паралельний проєкт створення "національної балістики" і він – приватний. Мета – швидка та дешевша альтернатива, яку треба буквально "на завтра".

Широкий загал про це дізнався у вересні 2025 року, коли компанія під тоді ще мало відомою назвою Fire Point показала амбітну презентацію власної ракетної програми.

Цікаві слайди про українську балістику, 2025 рік:

Тоді родзинкою презентації стала ракета FP-5, нині відома як "Фламінго", але там були й інші "продукти". Зокрема, FP-7 і FP-9.

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Далі були інші розмови, скепсис і сумніви, стриманий оптимізм та дуже великі очікування.

У квітні 2026 року макети ракет з'явилися на безпековій конференції в Жешуві, а в червні 2026 року FP-9 показали на виставці в Парижі. І це презентація вже готових прототипів справила велике враження. Зокрема, і на росіян.

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Нарешті 1 липня щось українське "оперативно-тактичне" полетіло до Росії та наробило там галасу.

Припускаємо, що це була ракета FP-9 (але не лише вона, бо маємо й інші цікавинки). Якщо це так, то цей політ варто розглядати як фінішні випробування в бойових умовах. А далі мають бути висновки після тестів, покращення, виправлення багів і повноцінний запуск у роботу з обов’язковим масштабуванням.

Швидкість проєкту пояснюється тим фактом, що насправді він не робиться з нуля, а є продуктом кооперації. Наразі відомо, що двигуни для FP-7 і FP-9 виготовляють у Данії. Інші частини – в інших країнах.

Відомі фото 2026 року ракет FP-7 і FP-9 з міжнародних виставок і безпекових конференцій:

Наразі не так важливо, чи дійсно росіяни перехопили нашу балістичну ракету (бо є інформація, що лише написали про це, натомість ловили її "обличчям"), головне, що вона долетіла до Росії, а значить – зможе зробити це знову.

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Нині не існує ракет, які неможливо перехопити (точніше – таких дуже мало й вони дорого коштують), балістика по типу "Іскандерів" за визначенням не входить до списку "срібних куль", але це не означає, що це не грізна зброя, яка за умови раціонального використання здатна змінювати правила гри.

Сподіваємось, тепер така можливість буде і в Сил оборони.

FP-9 – основні характеристики (за даними офіційного сайту компанії-виробника)

виробник – Fire Point (Україна);

тип – балістична ракета малої дальності (БРМД);

клас – "поверхня – поверхня";

пускова – "звичайна" вантажівка (конструктори кажуть про "іранський досвід");

дальність – до 855 кілометрів;

вага бойової частини – 800 кілограмів;

точність – до 20 метрів;

максимальна швидкість – 2 200 метрів на секунду;

висота польоту – 70 000 метрів;

максимальний час польоту – 520 секунд;

ціна – наразі точна вартість ракети невідома, але це може бути понад 500 тисяч доларів.

Коли проєкт FP-9 стане реальною загрозою для ворога

Наразі росіяни вже бояться української балістики та перебувають у передчутті "цікавих змін".

Особливо на них чекають в досі окупованому Криму та на численних НПЗ. Втім, під ударом, якщо українська балістика вдало пройде всі випробування та стане для Сил оборону буденністю, буде значна частина європейської території Росії.

Українська балістика стає реальністю:

А це означатиме, що ніякого тилу для росіян не буде й тепер вони дізнаються, що відчувають мешканці Дніпра, Харкова, Києва, Запоріжжя, Сум та інших міст, які кошмарять їхні "Іскандери".

Тепер у російських воєнних злочинців і їхніх посіпак в радіусі 500+ кілометрів не буде легкого життя, а лише 520 секунд на порятунок.

Головний конструктор і співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман у великому інтерв'ю Сергію Ліпку з Армія TV навесні 2026 року обіцяв, що особливу увагу FP-9 зверне на російські "центри ухвалення рішень".

FP-9 буде легко влучати в цілі в Москві, тому що у неї дуже велика швидкість прильоту на ціль. Наприклад, у "Іскандера" зараз близько 800 метрів за секунду, а у нас буде вище ніж 1 200. Так, буде щось втрачатись, але 25% точно будуть пробивати ППО і влучати у ціль,

– Денис Штілерман анонсує "цікаві новини" для московитів.

Штілерман очікує, що перші системні удари українською балістикою по Москві відбудуться вже на початку осені.

Не чекаючи данського заводу, ми будуємо завод в Україні, який теж займатиметься заливкою. Для "дев’ятки" (FP-9, – 24 Канал), яка може долетіти до Москви з пристойною швидкістю і влучити в ціль, у нас є все, крім двигунів. Є приводи, система управління, корпуси. Двигуни ми випробуємо цього місяця і найближчим часом почнемо тестові польоти. Як тільки тестовий політ покаже, що все працює нормально, наступний політ буде вже на Москву. Я вважаю, що це літо, максимум початок осені,

– Денис Штілерман в інтерв'ю Олесі Бацман розповідає про поточний стан проєкту української балістики.

Крім того, пан Штілерман пообіцяв продовжувати лінійку, а це означає, що після FP-9 з'являться FP-11 і FP-13. І це буде вже українська балістика "трошки" більшої дальності (балістичні ракети середньої дальності (БРСД / MRBM), тобто снаряди, здатні літати за 1 000 кілометрів).