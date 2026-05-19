Не багато країн можуть похвалитися, – у Зеленського сказали, що змінить українська балістика

Деякі виробники обіцяють, що українська балістика може з’явитися вже влітку 2026 року. Багато аналітиків та авіаекспертів вважає, що це може суттєво вплинути на перебіг подій на полі бою та змусити Росію зупинити війну.

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив 24 Каналу, що наявність української балістики не може дуже швидко та докорінно змінити ситуацію на фронті. Проте це значно посилить спроможності, які сприятимуть виконанню завдань підрозділів переднього краю.

"Своя балістика – це дуже вагомий аргумент. Небагато країн у світі можуть похвалитися подібним. До речі, конфлікт на Близькому Сході теж продемонстрував можливості балістичних ракет, навіть проти різних суперпотужних держав", – підкреслив посадовець.

Зверніть увагу! Відомо, що зараз випробовують українську балістичну ракету середньої дальності FP-7. Авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, коли українська балістика вдарить по Росії. На його думку, FP-7 почне атакувати ворожі об'єкти влітку 2026 року, а FP-9 можна очікувати у 2027 році.

Зараз триває робота зі створення української балістики. Варто згадати, що росіяни дуже довгий час виготовляли, проєктували та тестували свій "Іскандер". Лише у 2005 – 2006 роках він офіційно став на озброєння.

Це потужна зброя, яка дає суттєвий аргумент. Зараз проти неї важко боротися, тому своя українська балістика – це однозначно додаткові можливості до наявних засобів оборони. Це можливості більшого тиску на противника. Це можливості завдавати йому більш чутливих оперативних і стратегічних втрат у ресурсах і так далі,

– пояснив радник керівника ОПУ.

Коли буде готова українська балістика?

На початку квітня 2026 року співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що зараз компанія завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет. Мовиться про FP-7 і FP-9.