Утричі дешевша за американські аналоги: ЗМІ розкрили переваги української КАБ "Вирівнювач"

Україна після приблизно півтора року розробки створила свій перший керований плануючий авіаційний боєприпас. Він виявився втричі дешевшим за американські комплекти JDAM-ER.

Детально про це розповіли в матеріалі Business Insider.

Що відомо про українську авіабомбу "Вирівнювач"?

Новий виріб під назвою "Вирівнювач" (англійською — Equalizer / Leveler) розробила компанія DG Industry у межах платформи Brave1, яка координує оборонні технологічні проєкти в Україні.

За даними розробників, ця бомба вже пройшла всі необхідні випробування та офіційно готова до бойового використання.

Боєприпас оснащений бойовою частиною масою 250 кілограмів і призначений для ураження цілей у глибокому тилу противника. Конструкція авіабомби створена з нуля – розробники підкреслюють, що це не копія ані західних, ані радянських систем, а повністю власна інженерна розробка.

Система інтегрується з наявними українськими літаками, зокрема F-16 і Mirage, хоча для повноцінного застосування ще потрібна додаткова сертифікація. Вона також використовує сучасні алгоритми наведення, що підвищують точність ураження.

До того ж, нова бомба значно дешевша за аналоги західного виробництва – приблизно утричі дешевша за американські JDAM-ER, які вже є на озброєнні України.

Довідка. Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) – комплекти з крилами та системою наведення, які перетворюють звичайні авіабомби на високоточні планерні боєприпаси великої дальності.

В етері 24 Каналу військовий експерт і засновник БФ "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив, що у американських JDAM-ER є суттєвий недолік: ці керовані авіабомби були розроблені досить давно й із того часу майже не вдосконалювалися. Через це, за його словами, вони вже не повністю відповідають вимогам і реаліям сучасного поля бою.

Зі свого боку, "Вирівнювач" може застосовуватися в будь-який час доби та за різних погодних умов, а підготовка до використання займає до 30 хвилин.

Вже незабаром українські КАБи працюватимуть по ворогу і він відчує ї на собі,

– написали на сторінці Міноборони.

Розробка таких боєприпасів є частиною ширшої тенденції, коли Україна переходить від залежності від іноземних поставок до створення власної високотехнологічної зброї.

Михайло Федоров 18 травня наголосив, що українські пілоти вже тренують різні бойові сценарії та адаптують використання нових КАБів до реальних умов сучасної війни.

Яка ситуація з КАБами на озброєнні Росії та України?

Раніше Україна активно використовувала американські JDAM-ER і продовжує їх отримувати — зокрема, США нещодавно схвалили нову партію таких боєприпасів. Водночас Київ прагне мати тисячі подібних систем для посилення можливостей авіації.

У ході війни обидві сторони активно застосовують плануючі бомби, однак Росія робить на них особливу ставку, масово переобладнуючи старі радянські авіабомби у далекобійні керовані боєприпаси. Деякі з них мають дуже велику потужність і здатні завдавати значних руйнувань.

Такі засоби складно перехоплювати через їхню малу помітність для радарів, короткий час підльоту та траєкторію польоту, яка не є класично балістичною. Тому основний спосіб протидії – знищення носіїв до запуску.

Що відомо про українські ракетні розробки?

Україна наразі відчуває дефіцит систем ППО Patriot із ракетами PAC-3, які вважаються найефективнішими в боротьбі з ворожою балістикою. Як розповів 24 Каналу заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса, українські виробники разом із європейськими партнерами вже працюють над пошуком альтернативи ракетам PAC-3 та над вирішенням цієї проблеми.

Разом з тим, повідомляється, що у 2027 році планується випробування нової крилатої ракети RUTA з дальністю близько 2 тисяч кілометрів, яку розробляють компанії Destinus і Rheinmetall. Вона матиме інтегрований двигун і покращені аеродинамічні характеристики, однак її вартість, за оцінками, буде вищою, ніж у ракети "Фламінго".

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що RUTA суттєво відрізняється від "Фламінго" конструктивно та за принципом роботи.

Зокрема, в RUTA двигун вбудований у корпус, тоді як у "Фламінго" він винесений назовні, що визначає різні підходи до їхньої конструкції та застосування.