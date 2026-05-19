Подробно об этом рассказали в материале Business Insider.

Интересно Не многие страны могут похвастаться, – у Зеленского сказали, что изменит украинская баллистика

Что известно об украинской авиабомбе "Выравниватель"?

Новое изделие под названием "Выравниватель" (на английском - Equalizer / Leveler) разработала компания DG Industry в рамках платформы Brave1, которая координирует оборонные технологические проекты в Украине.

По данным разработчиков, эта бомба уже прошла все необходимые испытания и официально готова к боевому использованию.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Боеприпас оснащен боевой частью массой 250 килограммов и предназначен для поражения целей в глубоком тылу противника. Конструкция авиабомбы создана с нуля – разработчики подчеркивают, что это не копия ни западных, ни советских систем, а полностью собственная инженерная разработка.

Система интегрируется с имеющимися украинскими самолетами, в частности F-16 и Mirage, хотя для полноценного применения еще нужна дополнительная сертификация. Она также использует современные алгоритмы наведения, повышающие точность поражения.

К тому же, новая бомба значительно дешевле аналогов западного производства – примерно в три раза дешевле американских JDAM-ER, которые уже есть на вооружении Украины.

Справка. Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) – комплекты с крыльями и системой наведения, которые превращают обычные авиабомбы на высокоточные планерные боеприпасы большой дальности.

В эфире 24 Канала военный эксперт и основатель БФ "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что у американских JDAM-ER есть существенный недостатокэти управляемые авиабомбы были разработаны достаточно давно и с тех пор почти не совершенствовались. Из-за этого, по его словам, они уже не полностью соответствуют требованиям и реалиям современного поля боя.

В свою очередь, "Выравниватель" может применяться в любое время суток и при различных погодных условиях, а подготовка к использованию занимает до 30 минут.

Уже вскоре украинские КАБы будут работать по врагу и он почувствует их на себе,

– написали на странице Минобороны.

Разработка таких боеприпасов является частью более широкой тенденции, когда Украина переходит от зависимости от иностранных поставок к созданию собственного высокотехнологичного оружия.

Михаил Федоров 18 мая отметил, что украинские пилоты уже тренируют различные боевые сценарии и адаптируют использование новых КАБов к реальным условиям современной войны.

Интересно! Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что Украина сильна в военных технологиях благодаря развитию сразу нескольких направлений – от дронов до ракет и ПВО. Он подчеркнул, что Европе стоит активнее перенимать украинский опыт для быстрого развития оборонной сферы.

Какова ситуация с КАБами на вооружении России и Украины?

Ранее Украина активно использовала американские JDAM-ER и продолжает их получать - в частности, США недавно одобрили новую партию таких боеприпасов. В то же время Киев стремится иметь тысячи подобных систем для усиления возможностей авиации.

В ходе войны обе стороны активно применяют планирующие бомбы, однако Россия делает на них особую ставку, массово переоборудовав старые советские авиабомбы в дальнобойные управляемые боеприпасы. Некоторые из них имеют очень большую мощность и способны наносить значительные разрушения.

Такие средства сложно перехватывать из-за их малой заметности для радаров, короткого времени подлета и траектории полета, которая не является классически баллистической. Поэтому основной способ противодействия – уничтожение носителей до запуска.

Что известно об украинских ракетных разработках?

Украина сейчас испытывает дефицит систем ПВО Patriot с ракетами PAC-3, которые считаются самыми эффективными в борьбе с вражеской баллистикой. Как рассказал 24 Каналу заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса, украинские производители вместе с европейскими партнерами уже работают над поиском альтернативы ракетам PAC-3 и над решением этой проблемы.

Вместе с тем, сообщается, что в 2027 году планируется испытание новой крылатой ракеты RUTA с дальностью около 2 тысяч километров, которую разрабатывают компании Destinus и Rheinmetall. Она будет иметь интегрированный двигатель и улучшенные аэродинамические характеристики, однако ее стоимость, по оценкам, будет выше, чем у ракеты "Фламинго".

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что RUTA существенно отличается от "Фламинго" конструктивно и по принципу работы.

В частности, в RUTA двигатель встроен в корпус, тогда как у "Фламинго" он вынесен наружу, что определяет различные подходы к их конструкции и применению.