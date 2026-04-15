Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заметил 24 Каналу, что вода может затопить 2 важные дороги. По его мнению, здесь враг имеет военную цель.

"Две дороги, которые ведут из Харькова в направлении Изюма в Константиновку, Краматорска, Славянска, будут немного подтоплены или полностью затоплены. Обеспечение наших военных в Славянске и Краматорске будет поставлено под большой вопрос именно с использованием этих автодорог. Эта вода идет вниз. Две автодороги просто перекрываются, затапливаются", – объяснил он.

По его словам, это не единственное сообщение со Славянским и Краматорском. Однако это одни из основных путей.

Как можно обезопасить себя от ударов?

Иван Ступак подчеркнул, что украинские защитники пытаются сбивать российские самолеты, которые несут КАБы. Однако враг имеет их очень много, а управляемых авиабомб – это больше.

В Нижегородской области России расположен арсенал где изготавливаются управляемые авиационные бомбы. Их там очень много. Они разные: маленькие, средние, огромные. Украина имеет возможность нанести туда удар.

Теоретически наши военные могут дотянуться, но, возможно, пока не подошла очередь. Возможно, там что-то пока сдерживает. Поэтому знаем, где изготавливается. Теоретически дотянуться можем. Рано или поздно удар будет,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

