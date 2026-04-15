Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив 24 Каналу, що вода може затопити 2 важливі дороги. На його думку, тут ворог має військову мету.
До теми Момент удару по дамбі в Печенігах в період "великої води": чи є руйнування
"Дві дороги, які ведуть з Харкова у напрямку Ізюма до Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська, будуть трохи підтоплені або повністю затоплені. Забезпечення наших військових у Слов’янську та Краматорську буде поставлено під велике питання саме з використанням цих автошляхів. Ця вода йде вниз. Дві автодороги просто перекриваються, затоплюються", – пояснив він.
За його словами, це не єдине сполучення зі Слов'янським та Краматорськом. Однак це одні з основних шляхів.
Як можна убезпечитися від ударів?
Іван Ступак підкреслив, що українські захисники намагаються збивати російські літаки, які несуть КАБи. Однак ворог має їх дуже багато, а керованих авіабомб – це більше.
У Нижньогородській області Росії розташований арсенал де виготовляються керовані авіаційні бомби. Їх там дуже багато. Вони різні: маленькі, середні, величезні. Україна має можливість завдати туди удару.
Теоретично наші військові можуть дотягнутися, але, можливо, наразі не підійшла черга. Можливо, там щось поки стримує. Тому знаємо, де виготовляється. Теоретично дотягнутися можемо. Рано чи пізно удар буде,
– зазначив ексспівробітник СБУ.
Що відомо про по дамбі в Печенігах?
14 квітня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти скинули 6 КАБів на Печенізьку дамбу у Чугуївському районі. Це критично важливий об'єкт для Харківщини. Одночасно загарбники завдавали ударів по Харкову. Місто було під комбінованою атакою дронів типу "Шахед" та "Молнія".
У 16-му армійському корпусі ЗСУ розповіли, що чотири керовані авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду. Ворог скористався моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води. Руйнування дамби у цей період могло призвести до катастрофічних наслідків для громад.
Депутатка Харківської обласної ради Галина Куц зауважила, що обстріл Печенізької дамби не був випадковим. У такий спосіб Росія хоче залишити без води Харків. Крім того, дамба була фактично "дорогою життя" для евакуації людей з окупованих територій. Однак влада та військові готові до різних варіантів розвитку подій.
Нагадаємо, що 7 грудня 2025 року ворог вже завдавав удару по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець. Внаслідок обстрілу та пошкоджень було перекрито дві дороги в тому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак був ризик підтоплення.