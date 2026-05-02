Тисяча компаній та пів мільйона людей: експерт розповів про разючі зміни в українській оборонці

Ще до 2022 року приватних оборонних компаній в Україні можна було перерахувати на пальцях однієї руки – сьогодні їх понад тисяча. Обсяг галузі виріс із мільярда до прогнозованих 50 мільярдів доларів лише за чотири роки активної війни.

Про масштаби трансформації української оборонки розповів Мирослав Попович, Senior International Relations Manager Української ради зброярів (UCDI), що об'єднує понад 350 приватних оборонних виробників. За його словами, галузь стала не лише індустрією виживання, а й платформою для міжнародного технологічного партнерства. Про це Попович повідомив на заході у межах третього потоку акселераційної програми Defence Builder, який відвідав 24 Канал.

Що змінилося в українській оборонній галузі?

Попович навів конкретні цифри, що свідчать про безпрецедентне зростання сектору.

Нині в українській оборонній промисловості безпосередньо зайняті пів мільйона людей, діють понад 30 сертифікованих приватних шкіл операторів БпЛА, а понад половина зброї, що використовується Силами оборони, виготовлена в Україні.

Окремо він виділив роль FPV-дронів вартістю близько тисячі доларів: за даними UCDI, саме за їх допомогою знищено 70% усіх уражених цілей на полі бою.

Досягти чогось подібного за 4 роки, тим більше під час активної війни, – це, я вважаю, неймовірно,

– зазначив Попович.

Як приклад ефективної моделі євроінтеграції оборонки він навів спільний проєкт українського виробника Tencore та французької Shark Industries. Shark спеціалізується на дронах преміумкласу вартістю 250 000 доларів із розрахунковим терміном служби 8–12 років, тоді як Tencore пропонує принципово іншу логіку – апарат за 30 000 доларів, де пріоритет не довговічність, а здешевлення та масштабованість. Попри різні підходи, компанії рухаються до спільного продукту.

На думку Поповича, саме такий формат – обмін технологіями між українськими інженерами з бойовим досвідом і європейськими фахівцями зі свіжими ідеями – здатен стати основою незупинного оборонного альянсу.

Про що мовилося на заході?

НАТО спільно з Україною запустило програму Unite Brave NATO з бюджетом 50 мільйонів євро на 2026 рік – для фінансування спільних оборонних розробок між компаніями з країн-членів альянсу та українськими виробниками.