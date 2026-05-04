Дрони, ракети і 3000 кілометрів дальності: чим Україна може накрити парад Путіна 9 травня

Поки Росія готується до параду 9 травня, Україна має чим його привітати – і мовиться не лише про дрони. У розпорядженні ЗСУ є цілий арсенал далекобійних безпілотників та ракет, частина з яких уже відвідувала російську столицю.

Про можливість появи українських дронів над Москвою відкрито заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Україна, своєю чергою, вже давно подолала технологічну межу в 1700 км дальності удару, а нові розробки обіцяють ще більші можливості, повідомляє 24 Канал.

Які українські дрони та ракети здатні дістатися до Москви?

Серед безпілотників із дальністю понад 1000 кілометрів Україна має кілька перевірених у бою платформ.

Дрон "Січень" здатний діяти на відстані до 1400 кілометрів, "Лютий" – до 2000 кілометрів, Fire Point (FP-1) та UJ-22 Airborne – до 1600 кілометрів кожен.

Окрему групу складають безпілотники з дальністю 800–1000 кілометрів, зокрема "Бобер" (UJ-26).

Частина цих апаратів уже здійснювала вильоти безпосередньо до Москви.

До третьої категорії належать дрони з дальністю до 800 кілометрів, які тим не менш здатні охоплювати значну частину європейської Росії, включно зі столицею.

Серед них – "Морок", крилата ракета-дрон "Барс", ракета-дрон "Паляниця", реактивний дрон-камікадзе "Обрій" та AQ-400 Scythe ("Коса").

Окрім безпілотників, Москви може досягти і ракетне озброєння. Українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" має заявлену дальність до 3000 кілометрів і летить на наднизьких висотах, що ускладнює її перехоплення.

Ще одна потенційна загроза – FP-9, модифікація балістичної ракети FP-7, яка у 2026 році проходить кодифікацію з очікуваною дальністю близько 800 кілометрів.

Окремої уваги заслуговує неназваний дрон, про який Володимир Зеленський згадував торік. Його орієнтовна дальність становить 3000 кілометрів – що робить його одним із найамбітніших українських проєктів у цій категорії.

Що відомо про дрон на 3000 кілометрів?

У березні 2025 року президент Зеленський повідомив про випробування дрона з дальністю польоту 3000 кілометрів.