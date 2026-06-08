Українські дрони-перехоплювачі вже автономно збивають "Шахеди"

Українські дрони вже здатні автономно перехоплювати та збивати російські "Шахеди". Учасник кластеру Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу – від запуску дрона до його знищення.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров.

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Як працюють дрони-перехоплювачі?

Ця розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині.

Оператор бачить рух цілей у реальному часі, обирає ціль та дає команду на ураження. Після цього система самостійно веде дрон-перехоплювач до цілі, розпізнає та наводить на "Шахед".

Автономне збиття "Шахеда": дивіться відео

Шлях від прототипу до успішного бойового застосування такої системи зайняв менш як 1 рік.

"Автономність – один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста", – зауважив Федоров.

Він додав, що рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах, масштабуватимуться.

Нагадаємо, що Україна активно працює над створенням й власної балістики.

Зокрема, представлено балістичну ракету FP-7 з дальністю польоту до 200 кілометрів, яка вже пройшла випробування. Також розробляється балістична ракета FP-9, яка зможе вражати цілі на відстані до 850 кілометрів.

Завершити усі випробування та розпочати серійне виробництво можуть уже цього літа.