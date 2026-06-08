Заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін озвучив 24 Каналу думку, що балістика допоможе з перемогами на фронті. Вже сьогодні удари по об'єктах на території Росії призводять, зокрема, до проблем з пальним.

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"Це працює. Тут не про те, що це єдиний інструмент, який зупинить цю війну. Але це те, що в комплексі допоможе досягнути результатів на полі бою, завдяки яким ми зможемо сідати за стіл переговорів в іншому тоні, з іншими позиціями", – підкреслив він.

За його словами, якби деякі країни Заходу дозволили Україні відкрити у себе низку підприємств з їхньою ліцензією, з доступом до їхніх технологій, це б ще більше пришвидшило і відкрило можливостей. Однак попри усю підтримку там не дуже хочуть ділитися технологіями з нашою державою.

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Жорін про українську балістику: дивіться відео

Що має працювати у комплексі?

Швеція передасть Україні винищувачі Gripen разом з ракетами Meteor, які здатні влучати в ціль на відстані понад 200 кілометрів. Тобто вони зможуть долітати до усіх окупованих територій. Максим Жорін зазначив, що це суттєво підсилить нас у небі.

КАБ залишається одним із наймасовіших (видів зброї – 24 Канал), який проти нас застосовують. Він дійсно завдає дуже великого ураження. Були винаходи, завдяки яким вдавалось збивати КАБи, але наразі це точкова історія, яку навіть ми не можемо масштабувати. Тобто системного розв’язання цієї проблеми немає. Ось це (передача ракет – 24 Канал) може бути саме тим рішенням, яке "виключить" ще один із сильних інструментів противника,

– пояснив військовий.

Крім того, в України були власні розробки КАБів. Заступник командира 3 армійського корпусу наголосив, що головне, щоб це працювало в комплексі. За його словами, у військовій справі один піхотинець чи навіть один командир нічого не вирішують. Є комплексний підхід до застосування військ.

Чим більше у тебе як у командира цих інструментів, якщо ти їх правильно застосовуєш, то звісно, що від цього збільшується результат того, чого ти можеш досягнути. Дуже важливо, як ти це застосовуєш, чи вмієш ти використовувати це саме в ефективному комплексі,

– сказав Жорін.

Військовий припустив, що, можливо, є спроби злагодження між бригадами, корпусами, щоб це запрацювало системно, у комплексі. Сьогодні система управління і взаємодії суттєво відрізняється від тієї, яка була навіть ще рік тому.

Я не кажу про 3-й армійський корпус, бо ми єдиний корпус, який зібрав усі свої штатні бригади. Крім цього, ми ще й піклуємось про підрозділи, які не є в штаті корпусу. Ми допомагаємо їм з навчальним процесом, з забезпеченням, з управлінськими рішеннями. Тому у межах 3-го армійського корпусу проблем з взаємодією фактично не існує. Це одна з перших історій, якій приділялась увага при формуванні і виході корпусу на смугу,

– розповів заступник командира.

Максим Жорін додав, що саме ця взаємодія і злагодженість між підрозділами довго була великою проблемою на фронті, як всередині деяких бригад, так і між ними. Однак сьогодні це питання рухається у позитивну сторону і потроху налагоджується.

Gripen разом з ракетами Meteor для України: що відомо?

28 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає шведські літаки Gripen одразу з ракетами Meteor. Дальність ураження цього озброєння – понад 200 кілометрів.

У Міністерстві оборони України повідомили, що Україна зможе отримати першу партію винищувачів Gripen протягом найближчих 10 місяців. Зазначається, що це озброєння може суттєво змінити баланс у повітрі, зокрема у протидії російським літакам, які застосовують керовані авіабомби (КАБи).