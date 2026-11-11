Вперше в історії: дві українські компанії виграли оборонні тендери НАТО

Дві українські оборонні компанії вперше перемогли в тендерах НАТО. Це стало можливим завдяки новому механізму співпраці, який відкрив вітчизняним виробникам доступ до закупівель Альянсу.

Про це повідомила глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук під час запуску платформи українських виробників зброї UARM Hub у Брюсселі

Як українські компанії отримали доступ до тендерів НАТО?

Гетьманчук наголосила, що відносини України з Альянсом поступово переходять на новий рівень.

Ми створюємо формат повноцінного двостороннього руху,

– зазначила вона.

Одним із практичних кроків стало створення Агенцією НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) спеціального механізму співпраці – Партнерства для підтримки безпекового співробітництва.

Завдяки цьому українські виробники отримали юридичну та технічну можливість брати участь в офіційних закупівлях НАТО. Дві компанії вже скористалися цією можливістю та вперше здобули перемогу в оборонних тендерах Альянсу.

Водночас назви підприємств-переможців та подробиці контрактів Гетьманчук не розкрила.

Крім участі в тендерах, новий механізм дозволяє українським компаніям і стартапам знаходити партнерів серед держав НАТО для спільних досліджень, випробувань та розширення оборонного виробництва.

Як НАТО враховуватиме інвестиції в українську оборону?

За словами Гетьманчук, важливим рішенням стало визнання інвестицій союзників в оборону України, зокрема в український оборонно-промисловий комплекс, частиною їхніх оборонних витрат.

Такої домовленості досягли під час саміту НАТО в Гаазі. Відповідні внески враховуватимуть під час виконання союзниками зобов'язання збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Зрештою, ця ініціатива сприяє інтеграції українських компаній в оборонну інноваційну і промислову екосистему НАТО,

– наголосила глава Місії України при Альянсі.

Вона також нагадала про підписання меморандуму з акселератором оборонних інновацій НАТО DIANA. Україна стала першою країною-партнером Альянсу, яка уклала таку домовленість.

Це відкриває перед українськими компаніями та стартапами важливі можливості: участь в інноваційних конкурсах НАТО, доступ до грантового фінансування, використання понад 200 випробувальних майданчиків, а також вихід на приватних інвесторів через мережу капіталу DIANA,

– пояснила Гетьманчук.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас розповів про зростання конкуренції серед українських виробників зброї. За його словами, збільшення кількості виробників позитивно впливає на якість і вартість озброєння, а військові отримують більше можливостей обирати техніку відповідно до своїх потреб.