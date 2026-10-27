В Україні зростає конкуренція серед виробників зброї: Бельбас пояснив, що це дає військовим

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Реклама Adv

Як конкуренція впливає на український оборонний ринок

За словами Бельбаса, зростання конкуренції серед українських виробників озброєння позитивно впливає на ринок. Компанії змушені вдосконалювати свою продукцію та пропонувати вигідніші умови замовникам.

Я вважаю: що більша конкуренція, то краще. Краще для якості, краще для вартості – краще для всього, зокрема й для замовника– зазначив він.

Як приклад Бельбас навів ринок безпілотників, де військові можуть випробовувати різні зразки техніки та вибирати ті, які найкраще відповідають їхнім потребам.

Мені сподобалося інтерв'ю Юрія Федоренка "Ахіллеса", який на Brave1 розповідав: "Ви давайте зразки, ми політаємо, дамо зворотний зв'язок і будемо вибирати". Є значна пропозиція – і ти вибираєш із них найкраще. І це класно для військових– зауважив СЕО компанії.

Водночас керівник "Української бронетехніки" звернув увагу на державні інвестиції у виробництво артилерійських боєприпасів. За його словами, кошти спрямували насамперед державним підприємствам, хоча він вважає інвестиції у приватний сектор економічно вигіднішими.