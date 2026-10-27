В Украине усиливается конкуренция среди производителей оружия: Бельбас объяснил, что это дает военным

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Реклама Adv

Как конкуренция влияет на украинский оборонный рынок

По словам Бельбаса, рост конкуренции среди украинских производителей вооружений положительно влияет на рынок. Компании вынуждены совершенствовать свою продукцию и предлагать более выгодные условия заказчикам.

Я считаю: чем больше конкуренция, тем лучше. Лучше для качества, лучше для стоимости – лучше для всего, в том числе и для заказчика– отметил он.

В качестве примера Бельбас привел рынок беспилотников, где военные могут испытывать различные образцы техники и выбирать те, которые лучше всего соответствуют их потребностям.

Мне понравилось интервью Юрия Федоренко "Ахиллеса", который на Brave1 рассказывал: "Вы давайте образцы, мы полетаем, дадим обратную связь и будем выбирать". Есть широкий выбор – и ты выбираешь из него лучшее. И это здорово для военных– отметил генеральный директор компании.

В то же время руководитель "Украинской бронетехники" обратил внимание на государственные инвестиции в производство артиллерийских боеприпасов. По его словам, средства направили в первую очередь государственным предприятиям, хотя он считает инвестиции в частный сектор более экономически выгодными.