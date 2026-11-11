Впервые в истории: две украинские компании выиграли оборонные тендеры НАТО

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Об этом сообщила глава Миссии Украины при НАТО Альона Гетьманчук во время запуска платформы украинских производителей оружия UARM Hub в Брюсселе

Как украинские компании получили доступ к тендерам НАТО?

Гетманчук подчеркнула, что отношения Украины с Альянсом постепенно переходят на новый уровень.

Мы создаем формат полноценного двустороннего движения– отметила она.

Одним из практических шагов стало создание Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) специального механизма сотрудничества – Партнерства для поддержки сотрудничества в сфере безопасности.

Благодаря этому украинские производители получили юридическую и техническую возможность участвовать в официальных закупках НАТО. Две компании уже воспользовались этой возможностью и впервые одержали победу в оборонных тендерах Альянса.

В то же время названия компаний-победителей и подробности контрактов Гетманчук не раскрыла.

Помимо участия в тендерах, новый механизм позволяет украинским компаниям и стартапам находить партнеров среди стран НАТО для совместных исследований, испытаний и расширения оборонного производства.

Как НАТО будет учитывать инвестиции в украинскую оборону?

По словам Гетьманчук, важным решением стало признание инвестиций союзников в оборону Украины, в частности в украинский оборонно-промышленный комплекс, частью их оборонных расходов.

Такая договоренность была достигнута во время саммита НАТО в Гааге. Соответствующие взносы будут учитываться при выполнении союзниками обязательства увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

В конечном итоге, эта инициатива способствует интеграции украинских компаний в оборонную инновационную и промышленную экосистему НАТО– подчеркнула глава Миссии Украины при Альянсе.

Она также напомнила о подписании меморандума с акселератором оборонных инноваций НАТО DIANA. Украина стала первой страной-партнером Альянса, заключившей такое соглашение.

Это открывает перед украинскими компаниями и стартапами важные возможности: участие в инновационных конкурсах НАТО, доступ к грантовому финансированию, использование более 200 испытательных площадок, а также выход на частных инвесторов через сеть капитала DIANA– пояснила Гетманчук.

Напомним, ранее генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас рассказал о росте конкуренции среди украинских производителей оружия. По его словам, увеличение количества производителей положительно влияет на качество и стоимость вооружения, а военные получают больше возможностей выбирать технику в соответствии со своими потребностями.