Три незвично далекобійні удари: Росія поновила використання небезпечної КАБ

За останні дні липня Росія тричі атакувала Павлоград, розташований десь за 75 кілометрів від лінії фронту, КАБами. Це може свідчити про те, що окупанти знову почали застосовувати авіабомби УМПБ-5Р із реактивним двигуном.

Удари по Павлограду сталися 20, 23 та 30 липня. Унаслідок обстрілів загинули семеро людей, ще понад 45 отримали поранення, пише "Мілітарний".

Що відомо про повернення бомб УМПБ-5Р?

На незвично велику дальність цих ударів звернув увагу OSINT-дослідник Клеман Молін.

За його даними, від місця пуску бомби російським літаком до цілі було близько 150 кілометрів, що вказує на значну дальність польоту снаряду.

Це може означати, що Росія знову використовує авіабомби УМПБ-5Р із реактивним двигуном.

Вперше їх застосування зафіксували наприкінці весни – на початку літа 2025 року, однак тоді такі випадки були поодинокими.

Одним із найвідоміших прикладів став удар 18 жовтня 2025 року по Лозовій на Харківщині. Тоді російська авіація вперше застосувала керовану авіабомбу для атаки на місто.

За даними прокуратури, це була бомба УМПБ-5Р із реактивним двигуном, яка пролетіла приблизно 130 кілометрів. На місці падіння знайшли уламки реактивного двигуна, схожого на китайський Swiwin SW800Pro.

Саме такий двигун, за даними фахівців, також використовують у ракеті S8000 "Бандероль".

За оцінками ГУР, завдяки цьому УМПБ-5Р може вражати цілі на відстані до 200 кілометрів.

Водночас УМПБ-5Р – не єдиний тип далекобійних авіабомб, який могла застосувати Росія.

У жовтні 2025 року стало відомо, що російські винищувачі Су-34 отримали нові універсальні модулі планування та корекції УМПК-500 для авіабомб ФАБ-500Т.

Цей модуль має подовжену хвостову частину та збільшені крила, що дозволило збільшити заявлену дальність застосування до понад 100 кілометрів.

За окремими оцінками, під час запуску з висоти 12 – 14 кілометрів бомба може долати до 160 кілометрів. Саме ця розробка стала основою для створення УМПБ-5Р.

Крім того, російська авіація має на озброєнні далекобійні авіабомби "Гром-Э1" із ракетним двигуном від тактичної ракети Х-38.

"Гром-Э1" здатна уражати цілі на відстані від 10 до 120 кілометрів, якщо її запускають із висоти від 500 до 12 000 метрів при швидкості літака-носія 140 – 445 метрів за секунду. Вона оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 315 кілограмів.