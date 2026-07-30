Влітку 2026 року росіяни вдосконалили удари своїми КАБами – керованими авіаційними бомбами. Одна з новацій, відома як УМПБ-5, в липні вперше долетіла до українського Павлограда, подолавши майже 100 кілометрів відстані.

Так далеко російські КАБи ще не залітали. Завдяки збільшенню дальності пусків Росія може масштабувати терор і й далі майже безкарно засівати бомбами Суми, Миколаїв, Харків, Запоріжжя та інші прифронтові міста.

24 Канал розповідає, що відомо про УМПБ-5, які руйнування може нести ця бомба, а також – як ЗСУ будуть розв'язувати цю проблему.

Що таке і звідки взялась УМПБ-5

УМПБ-5 – це вдосконалений російський КАБ. Росія почала активно використовувати їх ще на початку вторгнення – у 2023-му році. Для цього брала зі складів звичайні бомби (ФАБ-250, ФАБ-500 тощо) та ставила на них спеціальні "крильця" – УМПК, тобто "універсальний модуль планування та корекції".

Ці "крильця" – не російський винахід, його запозичили в американців. Вони перетворюють звичайну бомбу на "розумну" і збільшували дальність ураження. Це стало для росіян справжнім порятунком у війні проти України, адже тепер бомбити літакам можна було не на лінії фронту, а за десятки кілометрів від неї. Це повернуло російську тактичну авіацію у війну й створило великі проблеми для Сил оборони.

У наступні роки використання КАБів стало головним фактором, який забезпечував просування окупантів на фронті, перетворюючи українські міста та села на руїни.



Російський ФАБ-250 з УМПБ-5 / Скриншот

Сили оборони навчилися протистояти КАБам та почали діставати їх носії. Це змусило тепер росіян адаптуватися та збільшувати дальність ураження своїх “розумних бомб”. Так народився проєкт УМПБ Д-30СН, про який 24 Канал детально писав раніше, а вже його продовженням та розвитком є УМПБ-5.

Розшифрувати абревіатуру можна як "універсальний міжвидовий планерний боєприпас", цифра “5” означає номер за ліком модифікації. Ця "розумна бомба" зроблена на базі ФАБ-250. А нові “крильця” перетворюють її фактично на "маленьку крилату ракету".

УМПБ-5 – основні відомі характеристики

тип – керована авіабомба;

виробник – Росія;

основа – ФАБ-250;

вага бойової частини – 250 кілограмів, вибухової речовини – 99 кілограмів;

дальність – близько 100 кілометрів (точні дані невідомі);

швидкість (на фінальному етапі) – до 400 кілометрів на годину;

носії – Су-34, Су-35 або Су-30СМ.

Зазначимо, що більша дальність досягається завдяки більшій висоті та швидкості, на яку розганяється носій бомби. Тобто для того, щоб УМПБ-5 полетіла на 100 кілометрів – літак має піднятися на 10 – 12 кілометрів (або вище) на швидкості 900 – 1000 кілометрів на годину (або більшу). При цьому деякі експерти припускають, що дальність УМПБ-5 може навіть бути більшою за 100 кілометрів.

Також росіяни мають варіант бомби УМПБ-5 з реактивним двигуном. Вона має індекс УМПБ-5Р і, як вважається, здатна летіти на 160 – 200 кілометрів.

Скільки у росіян УМПБ-5

Окупанти лише запускають виробництво УМПБ-5. За даними експертів, мова наразі йде про сотні бомб на місяць.

Є відео від окупантів, на яких видно, що на один літак Су-34 вони вішають одночасно по 6 бомб УМПБ-5. Наразі невідомо, чи це стандартна "фасовка", чи спосіб налякати й прикрасити реальність, чим так люблять займатися росіяни.



УМПБ-5 на підвісці російського Су-34 / Скриншот

Експерти зазначають, що високу дальність УМПБ-5 у порівнянні з іншими КАБами на УМПК забезпечує принципово новий модуль "крильця", розроблений вже під час повномасштабного вторгнення.

Можливо, через те, що це нова система, її наразі не вдається росіянам масштабувати. Втім, рано чи пізно це станеться. І до того часу Сили оборони мають бути готові.

Як протидіяти УМПБ-5

Полювання на УМПБ-5 – одночасно і просте, і непросте завдання.

Просте, бо з ним можуть впоратися системи ППО, наприклад старенькі системи Hawk-3 або радянський спадок – БУК з ракетами RІМ-7 та АІМ-7.

Втім, є складнощі й для ППО. Насамперед проблемою є те, що бомба довго планує на великій висоті, майже не лишаючи теплового чи радіолокаційного сліду, тому засоби виявлення нерідко реагують із запізненням.



Уламки УМПБ-5 / Фото – Суспільне Харків

Тому для ефективного перехоплення має бути достатня необхідність засобів та максимальна концентрація. Тоді все це перетворюється на гру "у кого більше".

Але для перехоплення бомб системи ППО самі мають висунутись ближче до лінії фронту та стати потенційною мішенню для ворога.

Тому перехоплення КАБів – велика проблема.

Інший варіант протидії КАБам – вплив на них РЕБ, але цей спосіб не є абсолютно надійним, оскільки росіяни часто атакують навмання, маючи за мету завдати максимальних руйнувань. Тому умовне відхилення РЕБом бомби від одної цілі не рятує решту міста. Власне, тим нині росіяни й зайняті, атакуючи прифронтові Харків, Суми, Запоріжжя тощо.

Наслідки прильоту російською УМПБ-5 по Харкову влітку 2025 року:

Найвідомішим наразі прикладом застосування росіянами УМПБ-5 проти цивільних українців є бомбардування Харкова 24 липня 2025 року. Тоді постраждали щонайменше 44 людини, серед них семеро дітей, зокрема немовля віком лише 28 днів, а саме місто зазнало великих руйнувань.

З огляду на це, єдиним надійним варіантом протистояння КАБам є знищення їхніх носіїв – російських воєнних літаків. З появою у ворога УМПБ-5 це завдання ускладнюється, оскільки збільшується відстань, з якої діють російські пілоти.

Втім, Сили оборони також не чекають, поки ворог засіває українську землю УМПБ-5 та іншими бомбами. Нещодавнє вдале полювання на носія КАБів – російський Су-35, який був збитий у повітряному бою нашим F-16, прямий доказ.