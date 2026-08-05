Кава з вишнею для допомоги фронту: що відомо про Red Eye Coffee

Українська компанія Underwood та 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 випустили благодійний напій Red Eye Coffee. Із кожної проданої банки 10 гривень передаватимуть на закупівлю відеоприймачів для FPV-дронів.

Про запуск напою Underwood і 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 повідомили у спільному релізі. Red Eye Coffee є безалкогольним тонізуючим напоєм на основі вишневого соку та кави з нотами кориці й кардамону.

На офіційному сайті Underwood також зазначено, що напій має міцність 0% і передбачає внесок у 10 гривень на підтримку К-2 з кожної банки.

Чому напій назвали Red Eye Coffee

Назва відсилає до роботи екіпажів К-2, значна частина завдань яких припадає на ніч.

У підрозділі нагадали слова командира бригади Кирила Вереса: "Хто вночі спить – той вдень голодний".

Тому Red Eye Coffee у цій колаборації означає не лише кавовий напій. Назва описує ритм роботи дронових екіпажів, які ведуть спостереження, шукають цілі та підтримують українські підрозділи після настання темряви.

К-2 входить до української "Лінії дронів". Її підрозділи формують зону ураження перед фронтом, допомагають піхоті та знищують російську техніку й особовий склад на підходах до українських позицій. Докладніше про роботу проєкту ми розповідали у матеріалі про результати Лінії дронів.

На що витратять кошти

Гроші від продажу Red Eye Coffee підуть на закупівлю відеоприймачів VRX для FPV-дронів.

Таке обладнання приймає зображення з камери безпілотника та передає його на наземну станцію або в окуляри оператора. Від стабільності цього каналу залежить, чи бачитиме пілот ситуацію перед дроном і чи зможе контролювати його політ.

У К-2 пояснюють, що підтримка підрозділу не обов'язково має починатися з великої суми.

"Іноді достатньо обрати продукт, який водночас закриває реальну потребу підрозділу. Такі колаборації допомагають перетворювати щоденні звички на системну підтримку", – зазначив керівник відділення комунікацій К-2 Михайло Перець.

Банка напою замість окремого донату

Ідея колаборації полягає в тому, щоб зробити допомогу регулярною та простою. Покупець отримує звичайний продукт, але частина його вартості автоматично перетворюється на внесок для військових.

Для Underwood це не перший спільний благодійний продукт. Компанія регулярно випускає лімітовані напої та колаборації, пов'язані з підтримкою українського війська.

"Для нас цей проєкт – не логотип на банці, а спільна справа. Ми хотіли створити продукт, який має власний характер і водночас приносить практичну користь К-2", – розповів директор із маркетингу Underwood Павло Лінєвич.

За його словами, така модель дає людям готовий продукт, а підрозділу – необхідне обладнання.

Underwood створила каву для тих, хто воює вночі. Фото Underwood

Чому К-2 потрібна постійна підтримка

20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 працює у складі Сил безпілотних систем. Підрозділ використовує повітряні дрони та наземні роботизовані комплекси.

Нещодавно командир батальйону НРК бригади з позивним "Кочівник" розповів 24 Каналу, що роботи допомагають доставляти вантажі та евакуювати військових із небезпечних ділянок. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі про завдання наземних роботизованих систем К-2.

Підрозділ також постійно адаптується до змін на фронті. Представники К-2 раніше пояснювали Мілітарі 24, що протидія російським операторам вимагає не лише великої кількості дронів, а й сучасних засобів зв'язку, радіоелектронної боротьби, розвідки та ППО. Про це йдеться у матеріалі про російський безпілотний підрозділ Рубікон.

Маленький внесок, який працює постійно

Одна банка Red Eye Coffee приносить К-2 10 гривень. Окремо це невелика сума, але регулярні продажі перетворюють її на стабільне джерело фінансування конкретної потреби.

Саме в цьому полягає сенс колаборації Underwood і К-2. Покупка напою стає невеликим донатом, а накопичені внески – обладнанням для екіпажів, які продовжують роботу вдень і вночі.