Командир батальйону НРК 20 окремої бригади безпілотних систем К-2 із позивним "Кочівник" розповів 24 Каналу про те, в яких сферах і як саме підрозділ застосовує НРК на фронті. Він розкрив, скільки військових вдалося врятувати бригаді завдяки роботизованим наземним комплексам.

У військових немає вихідних

"Я є командиром першого в світі батальйону НРК. Ми набагато раніше зрозуміли, що за цим майбутнє. У 2026 році ми здійснюємо велику роботу, без якої б мали величезні втрати і великі проблеми. Ми постійно інтегруємося, розвиваємося, збільшуємо наші потужності і спроможності", – підкреслив він.

"Кочівник" зазначив, що НРК не може замінити людину, але він допомагає українським підрозділам.

Ми всі обслуга особливо піхоти і наших позицій пілотів. Ми забезпечуємо їхню життєдіяльність: підвіз, боєприпаси, паливо, батареї, їжу тощо для того, щоб вони вели бойові дії і знищували ворога,

– наголосив командир батальйону.

Він також розповів, як виглядає його робочий день, який, за словами "Кочівника" насправді не закінчується. У військових немає вихідних, часто, вони не пам'ятають, який день тижня, адже постійно воюють – і вдень, і вночі.

Наше головне завдання – це забрати наших людей, які "300"-ті, які на щиті – загинули. Також підтримати наших воїнів, які в строю, які воюють, – забезпечити їх всіма речами, які їм необхідні для ведення бойових дій, для знищення ворога,

– пояснив він.

"Кочівник" пригадав, що раніше він був командиром танкового батальйону Leopard 2A4. Коли він воював у Покровську і побачив, що наша логістика під великим ударом і нам не вистачає наземних роботизованих комплексів, то усвідомив, що за НРК – майбутнє.

Командир батальйону НРК розповів, як роботизовані системи допомагають війську: дивіться відео

"Тому я цим сьогодні займаюся, допомагаю всім суміжним бригадам і нашій, щоб закрити це питання, і щоб у них не було проблем по логістиці", – сказав командир батальйону НРК.

20 окрема бригада безпілотних систем К-2 оголосила збір на потреби підрозділу. Долучитися до допомоги військовим можна за цим посиланням.

Сьогодні ситуація на полі бою така, на його думку, що без піхоти не обійтись. Але є такі речі, де не потрібно ризикувати життям наших військовослужбовців, і цю функцію беруть на себе роботи. При цьому роботом управляють ті ж самі військовослужбовці, тільки з безпечного місця.

Коли декілька днів тому ми відзначали річницю створення батальйону, то підрахували, що здійснили понад 300 логістичних евакуацій. Це означає, що приблизно 500 військовослужбовців вивіз тільки наш батальйон. Ці захисники отримали другий шанс на життя, – відзначив "Кочівник".

Він додав, що врятовані військові повернулися у стрій або продовжили своє життя. І це командир батальйону НРК вважає великим досягненням.

До слова, українські військовослужбовці вперше використали на фронті нову тактику застосування безпілотників як "носіїв" для НРК. Під час операції важкий дрон виступив у ролі "повітряного транспорту" і переніс наземний роботизований комплекс ARK-1 у район, який розташований глибоко в тилу ворожих військ.

Після доставки робот самостійно виконав бойове завдання без залучення бійців до небезпечної ділянки. Цю тактику військові назвали "сумчастою" – по аналогії із сумчастими тваринами, які переносять своїх дитинчат. У військовому сенсі один БпЛА доставив інший апарат або роботизовану систему ближче до цілі.