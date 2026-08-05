О запуске напитка Underwood и 20-й отдельной бригаде беспилотных систем К-2 сообщили в совместном пресс-релизе. Red Eye Coffee – это безалкогольный тонизирующий напиток на основе вишневого сока и кофе с нотками корицы и кардамона.

На официальном сайте Underwood также указано, что крепость напитка составляет 0%, а с каждой банки отчисляется 10 гривен в поддержку К-2.

Почему напиток назвали Red Eye Coffee

Название отсылает к работе экипажей К-2, значительная часть задач которых приходится на ночь.

В подразделении напомнили слова командира бригады Кирилла Вереса: "Кто ночью спит – тот днем голоден".

Поэтому Red Eye Coffee в этой коллаборации означает не только кофейный напиток. Название описывает ритм работы дроновых экипажей, которые ведут наблюдение, ищут цели и поддерживают украинские подразделения после наступления темноты.

К-2 входит в украинскую "Линию дронов". Ее подразделения формируют зону поражения перед фронтом, помогают пехоте и уничтожают российскую технику и личный состав на подходах к украинским позициям. Подробнее о работе проекта рассказывалось в материале о результатах "Линии дронов".

Что будут тратить средства

Деньги от продажи Red Eye Coffee пойдут на закупку видеоприемников VRX для FPV-дронов.

Такое оборудование принимает изображение с камеры беспилотника и передает его на наземную станцию или в очки оператора. От стабильности этого канала зависит, будет ли пилот видеть ситуацию перед дроном и сможет ли он контролировать его полет.

В К-2 объясняют, что поддержка подразделения не обязательно должна начинаться с большой суммы.

"Иногда достаточно выбрать продукт, который одновременно удовлетворяет реальную потребность подразделения. Такие коллаборации помогают превращать повседневные привычки в системную поддержку", – отметил руководитель отдела коммуникаций К-2 Михаил Перец.

Банка напитка вместо отдельного пожертвования

Идея коллаборации заключается в том, чтобы сделать помощь регулярной и простой. Покупатель получает обычный продукт, но часть его стоимости автоматически превращается во взнос для военных.

Для Underwood это не первый совместный благотворительный продукт. Компания регулярно выпускает лимитированные напитки и коллаборации, связанные с поддержкой украинской армии.

"Для нас этот проект – не логотип на банке, а общее дело. Мы хотели создать продукт, который обладает собственным характером и в то же время приносит практическую пользу К-2", – рассказал директор по маркетингу Underwood Павел Линевич.

По его словам, такая модель дает людям готовый продукт, а подразделению – необходимое оборудование.

Underwood создала кофе для тех, кто воюет ночью. Фото Underwood

Почему К-2 нужна постоянная поддержка

20-я отдельная бригада беспилотных систем УАБ работает в составе Сил беспилотных систем. Подразделение использует воздушные дроны и наземные роботизированные комплексы.

Недавно командир батальона НРК бригады с позывным "Кочевник" рассказал 24 Каналу, что роботы помогают доставлять грузы и эвакуировать военных из опасных участков. Подробнее об этом можно прочитать в материале о задачах наземных роботизированных систем УАБ-2.

Подразделение также постоянно адаптируется к изменениям на фронте. Представители К-2 ранее объясняли "Милитари 24", что противодействие российским операторам требует не только большого количества дронов, но и современных средств связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ПВО. Об этом говорится в материале о российском беспилотном подразделении "Рубикон".

Небольшой вклад, который приносит постоянный доход

Одна банка Red Eye Coffee приносит К-2 10 гривен. По отдельности это небольшая сумма, но регулярные продажи превращают ее в стабильный источник финансирования конкретной потребности.

Именно в этом заключается смысл сотрудничества Underwood и К-2. Покупка напитка становится небольшим пожертвованием, а накопленные средства – оборудованием для экипажей, которые продолжают работу днем и ночью.