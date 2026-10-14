"Перші бойові стрільби на Криті": Німеччина випробує зенитні комплекси IRIS-T

Німецькі військові на грецькому острові Крит уперше проведуть бойові стрільби з системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. У середу на маневри Spartan Arrow 2026 за участю Patriot завітає Борис Пісторіус.

Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на Бундесвер.

Що відомо про випробування, які проведе Німеччина?

Розроблена компанією Diehl Defence система середньої дальності вже успішно використовується в Україні. Речниця Повітряних сил зазначила, що ці випробування посилять спроможність німецьких військ збивати повітряні цілі.

Маневри також стануть важливим кроком до відновлення підрозділу протиповітряної оборони сухопутних сил Німеччини, розформованого у 2012 році. У межах реформи систему Ozelot, призначену для захисту наземних військ від низьколітаючих літаків, дронів та крилатих ракет, передадуть із ВПС назад до складу армії.

У спільних випробуваннях під назвою "Spartan Arrow 2026" разом із німецькими підрозділами беруть участь збройні сили Швеції. На полігоні також задіяно американські комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Німеччина суттєво прискорила відновлення своїх оборонних спроможностей після того, як у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Наразі країна вибудовує багаторівневу систему ППО, у якій різні комплекси призначені для ураження цілей на відповідних висотах.

Нагадаємо, німецька компанія Diehl Defence представила безпілотник Cobra 600, схожий на "Шахед", який переносить ракету ППО IRIS-T. Дрон уже пройшов перші льотні випробування, а його заявлена дальність польоту перевищує 400 кілометрів. Розробка може збільшити дальність застосування наземних ракет IRIS-T SLM, які здатні вражати цілі приблизно за 40 кілометрів.