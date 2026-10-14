Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на Бундесвер.

Что известно об испытаниях, которые проведет Германия?

Разработанная компанией Diehl Defence система средней дальности уже успешно используется в Украине. Пресс-секретарь ВВС отметила, что эти испытания укрепят способность немецких войск сбивать воздушные цели.

Маневры также станут важным шагом к восстановлению подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск Германии, расформированного в 2012 году. В рамках реформы систему Ozelot, предназначенную для защиты наземных войск от низколетящих самолетов, дронов и крылатых ракет, передадут из ВВС обратно в состав сухопутных войск.

В совместных учениях под названием "Spartan Arrow 2026" вместе с немецкими подразделениями принимают участие вооруженные силы Швеции. На полигоне также задействованы американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Германия существенно ускорила восстановление своих оборонных возможностей после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В настоящее время страна выстраивает многоуровневую систему ПВО, в которой различные комплексы предназначены для поражения целей на соответствующих высотах.

Напомним, немецкая компания Diehl Defence представила беспилотник Cobra 600, похожий на "Шахед", который несет ракету ПВО IRIS-T. Дрон уже прошел первые летные испытания, а его заявленная дальность полета превышает 400 километров. Эта разработка может увеличить дальность применения наземных ракет IRIS-T SLM, способных поражать цели на расстоянии примерно 40 километров.