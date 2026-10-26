Росія використовує іноземні верстати для виробництва "Іскандерів" і "Кинджалів", – ГУР

Російські підприємства продовжують використовувати іноземне обладнання для виготовлення балістичних ракет та їхніх компонентів. Українська розвідка оприлюднила нові дані про технології, які допомагають працювати оборонній промисловості країни-агресорки.

Відомості про 30 одиниць іноземного обладнання, виявленого ГУР на російських оборонних підприємствах, також опублікували на порталі War&Sanctions.

Яке саме обладнання використовує ворог?

За даними ГУР, російські заводи використовують обладнання китайського, німецького, тайванського, американського, турецького, швейцарського та італійського виробництва.

Йдеться про підприємства, які виготовляють балістичні ракети та їхні складові, зокрема висотоміри, аеродинамічні рулі й гіроскопи.

У розвідці звернули увагу на збільшення кількості китайських верстатів та обробних центрів, зокрема п'ятиосьових. Водночас навіть таке обладнання залежить від компонентів інших країн.

У китайських верстатах використовуються європейські, японські та тайванські комплектуючі – системи ЧПК, сервоприводи, високоточні шпинделі та підшипники, вимірювальні та поворотні системи, лінійні напрямні, засоби термостабілізації та контролю процесу обробки,

– пояснили в ГУР.

Іноземне обладнання на оборонних підприємствах Росії / Фото War&Sanction

Зокрема, розвідка встановила, що Воткінський завод використовує п'ятиосьовий обробний центр GX-650 китайської компанії Hyper Machine Tool. Це підприємство виготовляє балістичні ракети 9М723 "Іскандер-М" та ракетну частину аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Ще один китайський виробник, Shtral, постачає токарні та фрезерні обробні центри, які використовує підприємство ПЕМЗ "Молот". Воно займається виготовленням блоків електронного обладнання для ракет "Іскандер-М".

Крім того, на підприємстві УПКБ "Деталь", яке виробляє висотоміри для ракет "Циркон", виявили вимірювальне обладнання німецької компанії Rohde & Schwarz.

Як ГУР пропонує перекрити постачання ВПК країни-агресорки?

Українська розвідка закликала посилити контроль за постачанням технологічного обладнання, яке може потрапляти до російського військово-промислового комплексу.

Зокрема, у ГУР наголосили на необхідності перевіряти кінцевих користувачів обладнання, зокрема безпосередньо за місцем його встановлення.

Також розвідка пропонує контролювати постачання запасних частин, програмного забезпечення, витратних матеріалів і надання послуг із технічного обслуговування.

Окрему увагу пропонують приділити дистриб'юторам і посередникам, через яких обладнання може потрапляти до Росії. Крім того, у ГУР закликали обмежити постачання систем числового програмного керування та інших комплектуючих китайським виробникам, чиє обладнання використовують російські оборонні заводи.

Раніше воєнна розвідка оприлюднювала відомості про використання іноземних компонентів у модулях навігації "Комета". Окрім цього, Президент України запровадив нові санкції проти підприємств, які забезпечують російський ВПК сировиною та обладнанням.