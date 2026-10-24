Зеленський запровадив санкції проти гігантів, що постачають сировину для ВПК Росії

Про це йдеться у відповідному указі. Текст документу розміщений на сайті президента України.

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Що відомо про нові санкції?

Глава держави підписав два укази, якими ввів у дію рішення РНБО. До першого списку потрапили 51 людина та 44 юридичні особи, які пов'язані із виробництвом російських ракет.

Причетні до виготовлення балістичних ракет, якими Росія атакує критичну та цивільну інфраструктуру, обстрілює українські міста й громади, вбиваючи людей– йдеться в документі.

Йдеться про підприємства та керівників, які забезпечують сировиною, обладнанням й інструментами виготовлення "Іскандерів", "Калібрів", Х-101 та "Кинджалів". ​

У санкційному пакеті, зокрема, такі підприємства та їхні керівники:

"Інститут пластмас імені Г. С. Петрова" – єдиний у Росії виробник низки компонентів для композиційних матеріалів, що постачаються на заводи оборонного, аерокосмічного, авіаційного й суднобудівного комплексів;

"Корпорація космічних систем спеціального призначення "Комета"" – головне підприємство науково-виробничої групи, що виготовляє зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні засоби, комплекси бортового обладнання;

"ВітаРеактив" – підприємство, яке спеціалізується на хімічній сировині ;

"Променерго" – розробляє оптичні, лазерні та оптико-електронні прилади, інформаційно-прицільні системи, проводить випробування бортової апаратури;

"Кіровський біохімічний завод" – залучений до виробництва та модернізації озброєння і військової техніки;

"Всеросійський науково-дослідний інститут метрології ім. Д. І. Менделєєва" – здійснює наукові дослідження, виробництво вимірювального обладнання, розробку програмного забезпечення для озброєння і військової техніки.

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Другий пакет охоплює 32 громадянина країни-агресорки і 35 компаній. Серед них – постачальники засобів зв'язку й управління для FPV-дронів, іноземної електроніки та верстатів для заводів, що виробляють ракети Х-101, Х-59 і дрони "Оріон".

Йдеться про такі підприємства:

"Гагарінг";

"Вірджин-ЕК";

верстатобудівне об'єднання "Прессмаш".

Окрім того, під санкції також потрапила промислова група "РУСАЛ". Вона залучена до виготовлення військової авіації, бронетехніки, ракет і дронів. Зокрема, "РУСАЛ Торговий дім" і "РУСАЛ Тайшетський алюмінієвий завод" постачали сировину, яку використовували під час виготовлення озброєння.

Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю– заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Зазначимо, що у п'ятницю, 23 жовтня, Україна ракетами атакувала завод "Протон" у Орлі. Це підприємство спеціалізується на виготовленні електронних компонентів, зокрема для ракетного озброєння Росії.