Варшава планує тестувати техніку у боях в Україні та виробляти дрони разом із Києвом

Польща планує тестувати власне військове обладнання безпосередньо на українському фронті та розширювати оборонну співпрацю з Україною. У Варшаві також розглядають можливість запуску спільного виробництва безпілотників на польській території.

Такий підхід має допомогти створити технологічну перевагу та швидше впроваджувати ефективні рішення у війні. Про це повідомляє Defence24.

Що відомо про можливе спільне виробництво дронів?

Польща розглядає можливість випробування власного військового обладнання безпосередньо на українському фронті. Про це заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик.

За його словами, Україна сьогодні є унікальним випробувальним майданчиком, оскільки саме тут техніка проходить перевірку в умовах реального бою та протистояння з російською армією. Він пояснив, що процес тестування відбуватиметься у два етапи: спочатку на полігонах у Польщі, а потім – безпосередньо на фронті.

Це по-справжньому покаже, що працює, а що ні,

– наголосив Томчик.

Такий підхід дозволяє значно швидше оцінити ефективність озброєння, ніж традиційні випробування, і оперативно адаптувати його до реальних потреб війни.

Окрім тестування техніки, Польща активно розглядає можливість розширення технологічної співпраці з Україною. Йдеться, зокрема, про спільне виробництво безпілотників на польській території.

Як приклад вже існуючої взаємодії Томчик навів компанію WB Electronics, яка співпрацює з Україною у сфері дронів. За його словами, такі проєкти потрібно масштабувати та розвивати. Водночас посадовець підтвердив, що запуск спільного виробництва дронів є цілком реальним сценарієм. Однак для цього необхідно створити модель партнерства, яка враховуватиме інтереси обох держав, а також потреби України як країни, що веде війну.

Ініціатива Польщі свідчить про новий рівень військово-технологічного партнерства з Україною. Використання фронту як полігону дозволяє:

швидше впроваджувати інновації у військовій сфері

підвищувати ефективність озброєння

адаптувати технології до реальних умов війни

створювати спільні оборонні рішення для майбутнього

Фактично йдеться про формування спільної технологічної екосистеми, яка може стати основою безпеки не лише України, а й усього регіону.

