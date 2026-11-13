Без піхоти ніхто нічого не зможе зробити, – Апостол про майбутнє війни дронів

Сучасні безпілотні системи та новітнє озброєння не здатні повністю замінити військових на фронті. Лише піхотні підрозділи забезпечують фізичний контроль над позиціями та утримання рубежів оборони.

Про це під час зустрічі з українськими та іноземними журналістами розповів командувач ДШВ Олег Апостол.

Яка роль піхоти у майбутньому

Апостол зазначив, що стрімка поява нових технологій докорінно змінює поле бою.

Водночас виконання специфічних завдань на лінії зіткнення неможливо цілком покласти на роботизовані комплекси.

Без піхоти ніхто не зможе нічого робити: ні прочесати передній край, ні рухатися, ні тримати рубіж,

– наголосив Олег Апостол.

За словами командувача, розвиток інноваційних засобів має насамперед зберігати життя особового складу та підвищувати виживаність воїнів. Новітнє озброєння покликане мінімізувати ризики для піхотинців, полегшувати виконання бойових завдань та посилювати спільні спроможності підрозділів.

Нагадаємо, що, за словами Апостола, за результатами двох наступальних операцій українські військові відновили контроль загалом над понад 800 квадратними кілометрами території.

ЗСУ планують наступальні операції там, де є реальні шанси на успіх. На складних ділянках фронту головним завданням може бути стримування російської армії та стабілізація оборони.