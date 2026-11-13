ЗСУ відновили контроль над понад 800 квадратними кілометрами території, – Апостол

Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами.

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Скільки територій вдалося повернути під контроль ЗСУ?

За словами Апостола, за результатами двох наступальних операцій українські військові відновили контроль загалом над понад 800 квадратними кілометрами території.

Водночас командувач пояснив, що початкові показники однієї з операцій були вищими, однак пізніше їх уточнили.

Причиною стала зміна підходу до підрахунку територій, на яких тривали бойові дії та фіксували присутність російських військових.

Під час обговорення журналісти звернули увагу, що важливо розрізняти території, які перебували під стійким контролем окупантів, і райони, куди російські військові лише проникали окремими групами.

Таким чином, уточнення результатів пов'язане з методикою обліку територій, а не обов'язково зі змінами ситуації безпосередньо на полі бою.

Що відомо про попередні успіхи ЗСУ?

9 листопада Володимир Зеленський повідомив про повернення понад 800 квадратних кілометрів території під час наступу ДШВ на Олександрівському напрямку. Президент відзначив успіхи десантників під час вручення державних нагород.

Раніше глава держави розповів про дві наступальні операції Сил оборони. За тодішніми даними, під час першої вдалося звільнити понад 700 квадратних кілометрів, а в межах операції "Вівальді" – до 140 квадратних кілометрів.