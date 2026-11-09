Повернули понад 800 квадратних кілометрів території: Зеленський про успіхи ДШВ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відзначив досягнення воїнів ДШВ під час урочистого вручення державних нагород, бойових прапорів та стрічок почесних найменувань частинам.

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Успішний наступ та звільнення територій

Він підкреслив вагомий бойовий досвід Десантно-штурмових військ із перших днів відбиття російської агресії. Військовослужбовці захищали Київ, тримали оборону Миколаєва, а також вели запеклі бої на Донеччині та Харківщині.

Крім того, підрозділи ДШВ брали активну участь у звільненні правобережжя Херсонщини та масштабній Курській операції у 2024 році.

В цьому році наші підрозділи ДШВ провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку, і це повернуло Україні більш ніж 800 квадратних кілометрів території– заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за підсумками попереднього місяця українські військові відвоювали більше територій, ніж окупанти захопили. Тоді українським захисникам вдалося звільнити понад 96 квадратних кілометрів.

Водночас Україна зберігає непохитну позицію щодо збереження своїх кордонів. Так президент категорично відкинув будь-які поступки, назвавши вимоги Кремля щодо добровільного відступу ірраціональними.