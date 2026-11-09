Возвратили более 800 квадратных километров территории: Зеленский об успехах ДШВ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что отметил достижения воинов ДШВ во время торжественной церемонии вручения государственных наград, боевых знамен и лент почетных наименований частям.

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Успешное наступление и освобождение территорий

Он подчеркнул значительный боевой опыт Десантно-штурмовых войск с первых дней отражения российской агрессии. Военнослужащие защищали Киев, держали оборону Николаева, а также вели ожесточенные бои в Донецкой и Харьковской областях.

Кроме того, подразделения ДШВ принимали активное участие в освобождении правобережья Херсонской области и масштабной Курской операции в 2024 году.

В этом году наши подразделения ДШВ провели успешную наступательную операцию на Александровском направлении, что позволило Украине вернуть более 800 квадратных километров территории– заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что по итогам предыдущего месяца украинские военные отвоевали больше территорий, чем захватили оккупанты. Тогда украинским защитникам удалось освободить более 96 квадратных километров.

В то же время Украина сохраняет непоколебимую позицию в отношении сохранения своих границ. Так президент категорически отверг любые уступки, назвав требования Кремля о добровольном отступлении иррациональными.