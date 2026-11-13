ВСУ восстановили контроль над территорией площадью более 800 квадратных километров, – Апостол

Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

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Сколько территории удалось вернуть под контроль ВСУ?

По словам Апостола, по итогам двух наступательных операций украинские военные восстановили контроль в общей сложности над более чем 800 квадратными километрами территории.

В то же время командующий пояснил, что первоначальные показатели одной из операций были выше, однако позже их уточнили.

Причиной стало изменение подхода к подсчету территорий, на которых велись боевые действия и фиксировалось присутствие российских военных.

В ходе обсуждения журналисты обратили внимание на то, что важно различать территории, находившиеся под устойчивым контролем оккупантов, и районы, куда российские военные лишь проникали отдельными группами.

Таким образом, уточнение результатов связано с методикой учета территорий, а не обязательно с изменениями ситуации непосредственно на поле боя.

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Что известно о предыдущих успехах ВСУ?

9 ноября Владимир Зеленский сообщил о возвращении более 800 квадратных километров территории во время наступления ДШВ на Александровском направлении. Президент отметил успехи десантников во время вручения государственных наград.

Ранее глава государства рассказал о двух наступательных операциях Сил обороны. По тогдашним данным, в ходе первой операции удалось освободить более 700 квадратных километров, а в рамках операции "Вивальди" – до 140 квадратных километров.