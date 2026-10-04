Об этих результатах боевых действий сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии в Киеве. Президент уточнил, что обе наступательные операции завершились успешно для наших сил.

Что известно о успехах на фронте

По словам главы государства, украинская армия смогла восстановить утраченные позиции и существенно улучшить общее положение на передовой.

В то же время российские оккупанты сейчас не способны продемонстрировать каких-либо весомых результатов непосредственно на поле боя.

Из-за этого командование противника вынуждено перебрасывать дополнительные резервы на Донецкое направление.

В частности, россияне концентрируют свои силы для возможного наступления в сторону Славянска и Краматорска.

Напомним, Силы обороны продолжают масштабную операцию "Вивальди". В ходе этих боевых действий украинским подразделениям удалось деоккупировать до 140 квадратных километров территории и существенно истощить противника.