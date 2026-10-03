Подробностями операции поделился президент Владимир Зеленский в интервью Reuters. По его словам, на данный момент Силам обороны удалось деоккупировать примерно 125–140 квадратных километров.

Что известно о потерях противника

Глава государства сообщил, что операция еще не завершена, но он поделился промежуточными результатами.

Помимо освобождения населенных пунктов, украинским защитникам удалось существенно истощить силы противника. Если в начале текущего года российская армия теряла около 30–32 тысячи военных ежемесячно, то за последние несколько месяцев эта цифра резко возросла.

Сейчас речь идет о 42 тысячах потерь в месяц. Таким образом, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, причем они находились в обороне,

– сказал Зеленский.

Он также напомнил, что военное командование планировало начать операцию еще год назад, однако тогда подготовка была недостаточной. Поэтому наступление отложили, что в конечном итоге позволило достичь лучших результатов и избежать больших потерь.

Как операция влияет на фронт

Напомним, постоянная ложь российских командиров своим подчиненным и высшему руководству помогла ВСУ успешно организовать это наступление. Как сообщил пресс-секретарь 66-й ОМБр Василий Денисюк, враг действует хаотично и без четкого планирования, пытаясь вернуть утраченные позиции.

Из-за ужасных условий и недостаточного снабжения российские военные массово сдаются в плен. Во время одного из этапов наступления оружие сложили сразу 250 оккупантов, которые жаловались на голод, и отсутствие питьевой воды.