Об этом 24 Канал рассказал пресс-секретарь 66-й ОМБр Василий Денисюк. По его словам, операция развивается динамично и продлится еще некоторое время. Украинские военные продолжают освобождать территории от оккупантов.

Россияне действуют хаотично

Как подчеркнул Денисюк, россияне утверждают, что никаких наступательных действий со стороны Сил обороны Украины не происходит. Постоянная ложь со стороны врага помогла успешно организовать операцию "Вивальди".

Мы были свидетелями тотального обмана со стороны российской армии. Как со стороны собственного руководства, так и со стороны солдат на поле боя. Даже терпя поражение, они продолжают придерживаться этого принципа. Обманывают руководство, своих граждан, утверждая, что никаких успехов у украинских сил нет,

– сказал Денисюк.

При этом враг хаотично действует на самом "передке". Они стягивают резервы, пытаются контратаковать и вернуть позиции. Но все это происходит без какого-либо четкого планирования.

Военный рассказал об успехах операции "Вивальди": смотрите видео 24 Канала

Как операция "Вивальди" повлияла на фронт?

По словам Денисюка, успехи на Лиманском направлении напрямую влияют на фронт. Оккупанты еще с конца 2024 года прилагали колоссальные усилия, чтобы продвинуться на этом участке. От него зависит положение Славянска и Краматорска.

"С конца 2024 года россияне теряли целые батальоны за несколько недель, чтобы продвинуться здесь. Они хотели выйти на рубежи рек Северский Донец и Оскол, чтобы в дальнейшем перерезать трассу, соединяющую Харьков со Славянском и Краматорском. Это угрожало бы той части Донецкой области, которая остается свободной. Эта операция позволит нивелировать успехи противника, которые он здесь добился за последние полтора года",

– подчеркнул Денисюк.

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Добавим, что Россия уже потеряла более 5 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе операции "Вивальди". Также под контроль Украины пере вернули 176 квадратных километров территории.