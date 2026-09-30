Об этом глава государства сообщил в официальном телеграм-канале.

Что известно о результатах операции?

Владимир Зеленский посетил пункт управления Третьего армейского корпуса. Глава государства подчеркнул, что проведенная операция стала ключевым элементом защиты Донбасса и позволила стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.

В течение трех сезонов спецоперации украинские защитники полностью сорвали планы российских войск по прорыву в тыл Славянско-Краматорской агломерации.

Помимо значительных санитарных и безвозвратных потерь врага, Силам обороны удалось пополнить украинский обменный фонд еще на 250 российских оккупантов.

Зеленский посетил позиции украинских бойцов: смотрите видео

Роботизированные системы вместо военных на передовой В ходе встречи с командирами подразделений Президент подробно обсудил текущие потребности фронта, в том числе поставки артиллерии и денежное довольствие.

Отдельное внимание было уделено развитию и массовому внедрению наземных роботизированных систем, доказавших свою эффективность при выполнении боевых задач.

Очень перспективное направление сейчас – заменять наших воинов наземными роботизированными системами там, где это возможно. Во время "Вивальди" именно этот элемент позволил многое реализовать. Будем масштабировать, чтобы как можно чаще самые опасные задачи на фронте вместо воина выполнял дрон,

– отметил президент Украины.

В частности, глава государства пообщался с бойцами 21 отдельного полка беспилотных систем Kraken, 125 отдельной тяжелой механизированной бригады и 25 отдельного противотанкового батальона.

Участники обсудили масштабирование беспилотной составной части, обеспечение экипажей необходимой техникой и распределение е-баллов. В конце встречи президент отметил защитников государственными наградами.

Ранее украинский журналист Роман Цымбалюк в эфире 24 Канала озвучил данные командующего Третьего армейского корпуса Андрея Белецкого по поводу завершения третьего этапа операции.

По его словам, украинские силы вернули полный контроль над Карповкой и Новомихайловкой, уволили Редкодуб и Екатериновку, а также взяли под контроль важный для противника населенный пункт Новое.