Деталями операції поділився президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. За його словами, наразі Силам оборони вдалося деокупувати приблизно 125 – 140 квадратних кілометрів.

Що відомо про втрати ворога

Глава держави повідомив, що операція ще не завершена, але він поділився проміжними результатами.

Окрім звільнення населених пунктів, українським захисникам вдалося суттєво виснажити сили противника. Якщо на початку поточного року російська армія втрачала близько 30 – 32 тисяч військових щомісяця, то за останні кілька місяців ця цифра підскочила.

Зараз ідеться про 42 тисячі втрат на місяць. Отже, під час наступу ми втратили у кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони були в обороні,

– сказав Зеленський.

Він також пригадав, що військове командування планувало розпочати операцію ще рік тому, проте тоді підготовка була недостатньою. Отже, наступ відклали, що зрештою дозволило досягти кращих результатів та уникнути більших втрат.

Як операція впливає на фронт

Нагадаємо, постійна брехня російських командирів своїм підлеглим та вищому керівництву допомогла ЗСУ успішно організувати цей наступ. Як розповів речник 66 ОМБр Василь Денисюк, ворог діє хаотично та без чіткого планування, намагаючись повернути втрачені позиції.

Через жахливі умови та брак забезпечення російські військові масово здаються в полон. Під час одного з етапів наступу зброю склали одразу 250 окупантів, які скаржилися на голод та відсутність питної води.