Без пехоты никто ничего не сможет сделать, – Апостол о будущем войны дронов

Adv

Об этом во время встречи с украинскими и иностранными журналистами рассказал командующий ДШВ Олег Апостол.

Какова роль пехоты в будущем

Апостол отметил, что стремительное появление новых технологий коренным образом меняет поле боя.

В то же время выполнение специфических задач на линии соприкосновения невозможно полностью возложить на роботизированные комплексы.

Без пехоты никто не сможет ничего делать: ни прочесать передний край, ни двигаться, ни удерживать рубеж– подчеркнул Олег Апостол.

По словам командующего, развитие инновационных средств должно прежде всего сохранять жизнь личного состава и повышать выживаемость воинов. Новейшее вооружение призвано минимизировать риски для пехотинцев, облегчать выполнение боевых задач и усиливать совместный потенциал подразделений.

Напомним, что, по словам Апостола, по итогам двух наступательных операций украинские военные восстановили контроль в целом над более чем 800 квадратными километрами территории.

ВСУ планируют наступательные операции там, где есть реальные шансы на успех. На сложных участках фронта главной задачей может быть сдерживание российской армии и стабилизация обороны.