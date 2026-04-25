Естонія та Україна разом створюватимуть зброю: стало відомо, яку саме

Київ і Таллін домовилися про масштабну співпрацю у сфері оборонної промисловості. Українці поділяться із союзниками унікальним бойовим досвідом, а естонці – високими технологіями.

25 квітня у Києві міністри оборони Естонії та України підписали відповідну угоду. Про це пише ERR.

Що Естонія і Україна робитимуть разом у військовій сфері?

Основними напрямками співробітництва між країнами стануть виробництво ударних безпілотників та дронів-перехоплювачів, а також розробка сучасних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Низка естонських оборонних підприємств уже висловила готовність до роботи з українськими партнерами.

Михайло Федоров прокоментував зустріч з естонським колегою Ганно Певкуром.

За його словами, Естонія підтвердила рішення спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні – у 2026 році це близько 110 мільйонів євро.

Федоров також відзначив ефективну роботу Естонії як співлідера ІТ-коаліції, яку вона очолює разом із Люксембургом. Цього року Естонія внесла до коаліції 5,7 мільйонів євро. Загалом завдяки цьому механізму вже залучили близько 1,4 млрд євро на розвиток систем зв'язку та інших технологій, які допомагають Україні мати перевагу на полі бою.

Також міністр подякував естонцям за додаткові 13 мільйонів євро внеску в механізм PURL для оперативного закриття пріоритетних потреб Сил оборони.

Працюємо над обміном технологіями, щоб перетворювати інновації на реальну перевагу на полі бою,

– підсумував зустріч з Певкуром Федоров.

В Естонії назвали повідомлення про можливий напад Росії "дезінформацією"

В Естонії розкритикували заяву Володимира Зеленського про можливий напад Росії на країни Балтії. Там вважають, що такі слова можуть ускладнити дипломатичні відносини.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу зазначив, що країни Балтії добре розуміють загрозу з боку Кремля. Саме тому вони намагаються знайти спосіб домовитися з Росією та отримати гарантії безпеки.

За його словами, Україна свого часу теж ішла таким шляхом, але це було помилкою. Експерт вважає, що зараз багато європейських країн обирають "поганий мир" замість ризику великої війни. Вони бачать, що Росія веде війну проти України ще з 2014 року, і не хочуть повторення такого сценарію на своїй території.

Клочок також звернув увагу на сумніви щодо готовності НАТО рішуче захищати союзників. Через це частина країн Європи намагається уникнути конфлікту з Росією та шукає компроміси.