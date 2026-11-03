Vyriy Industries вийшла з проєкту Blyskavka: хто тепер вироблятиме ударні дрони

Українська компанія Vyriy Industries завершила партнерство з командою ударного безпілотника Blyskavka. Виробник допоміг налагодити серійне виробництво та масштабувати проєкт, а тепер зосередиться на власних розробках. Сама Blyskavka продовжить роботу незалежно, а її фінансову підтримку, за словами Vyriy, посилить новий партнер.

Українська оборонна компанія Vyriy Industries повідомила про завершення стратегічного партнерства з проєктом Blyskavka, який розробляє ударні безпілотники літакового типу. Після укладення відповідної угоди дрон виключать із продуктового портфеля Vyriy, а його команда самостійно відповідатиме за виробництво, продажі та підтримку комплексів. Умови домовленості, зокрема фінансові, сторони не розголошують.

Чому Vyriy залишає проєкт Blyskavka

Blyskavka приєдналася до екосистеми Vyriy Industries у липні 2025 року. Компанія допомогла команді з фінансуванням, організацією виробничих процесів і переходом до серійного випуску безпілотників.

За словами представників Vyriy, з початку 2026 року проєкт уже міг працювати без безпосередньої операційної участі компанії. Тепер партнери вирішили формально завершити співпрацю.

"Ми долучилися до Blyskavka, щоб допомогти масштабувати продукт для потреб війська. Підтримали проєкт фінансово, допомогли налагодити серійне виробництво та поділилися експертизою", - розповів CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко.

Він також зазначив, що проєкт знайшов нового партнера, який зможе збільшити його фінансову підтримку. Хто саме інвестуватиме в подальший розвиток Blyskavka, компанія не повідомляє.

При цьому йдеться не про закриття виробництва дронів. Команда Blyskavka продовжить самостійно розробляти безпілотники, працювати із замовниками та забезпечувати технічну підтримку комплексів, які вже використовують військові.

Що відомо про ударний дрон Blyskavka

Blyskavka - ударний безпілотник літакового типу, створений українськими інженерами, ветеранами та чинними військовослужбовцями 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій.

За основу розробники взяли трофейний російський дрон "Молния", але суттєво переробили його конструкцію. Українська версія призначена для ураження наземних цілей і може нести бойову частину масою до 9 кілограмів.

У травні Мілітарі 24 розповідав про модернізацію "Блискавки". Тоді дрон отримав аеродинамічний обтікач, який, за даними розробників, збільшив дальність польоту приблизно на 30% та покращив стабільність у повітрі.

На той момент повідомлялося про можливість уражати цілі на відстані до 80 кілометрів за використання ретранслятора, швидкість до 140 кілометрів на годину та тривалість польоту до години.

Тепер команда проєкту заявляє, що Blyskavka використовують понад 150 підрозділів Сил оборони. Також розробники стверджують, що за кількістю уражень серед ударних безпілотників літакового типу апарат входить до трійки лідерів.

На чому тепер зосередиться Vyriy Industries

Після виходу з Blyskavka компанія планує спрямувати інженерні та виробничі ресурси на власні безпілотні системи й нові дослідно-конструкторські розробки.

За останній рік Vyriy суттєво розширила продуктову лінійку. Окрім ударних FPV-дронів, компанія розвиває розвідувальні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, ретранслятори та обладнання для зв'язку.

Однією з нових розробок став розвідувальний дрон Slavic, про який раніше писав Мілітарі 24. Його створили як альтернативу комерційним квадрокоптерам DJI Mavic із більшою дальністю застосування та можливістю роботи без супутникової навігації.

Компанія також розвиває літаковий розвідник Sokil. Нещодавно Vyriy повідомила про підготовку понад 170 екіпажів цього безпілотника. Навчання проводять спільно із шістьма партнерськими центрами, а сам комплекс призначений для розвідки на оперативній глибині до 70 кілометрів.

Паралельно виробник залучає інвестиції для масштабування виробництва. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, Vyriy разом з Inzhur відкрила можливість приватних інвестицій в оборонне виробництво.

Вихід із Blyskavka дозволить компанії зосередити ресурси на цих напрямах. Водночас у Vyriy наголошують, що зберігають добрі відносини з розробниками ударного безпілотника та готові підтримувати команду й надалі.

Подальші плани самої Blyskavka, зокрема можливе збільшення виробництва завдяки новому фінансуванню, поки не розкриваються.