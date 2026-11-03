Vyriy Industries вышла из проекта "Блискавка": кто теперь будет производить ударные дроны

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Украинская оборонная компания Vyriy Industries сообщила о завершении стратегического партнерства с проектом "Блыскавка", занимающимся разработкой ударных беспилотников авиационного типа. После заключения соответствующего соглашения дрон исключат из продуктового портфеля Vyriy, а его команда самостоятельно будет отвечать за производство, продажи и поддержку комплексов. Условия соглашения, в частности финансовые, стороны не разглашают.

Почему Vyriy покидает проект "Блыскавка"

"Блыскавка" присоединилась к экосистеме Vyriy Industries в июле 2025 года. Компания помогла команде с финансированием, организацией производственных процессов и переходом к серийному выпуску беспилотников.

По словам представителей Vyriy, с начала 2026 года проект уже мог работать без непосредственного операционного участия компании. Теперь партнеры решили формально завершить сотрудничество.

"Мы присоединились к Blyskavka, чтобы помочь масштабировать продукт для нужд армии. Поддержали проект финансово, помогли наладить серийное производство и поделились экспертизой", – рассказал генеральный директор Vyriy Industries Алексей Бабенко.

Он также отметил, что проект нашел нового партнера, который сможет увеличить его финансовую поддержку. Кто именно будет инвестировать в дальнейшее развитие "Блыскавки", компания не сообщает.

При этом речь не идет о закрытии производства дронов. Команда "Блыскавка" продолжит самостоятельно разрабатывать беспилотники, работать с заказчиками и обеспечивать техническую поддержку комплексов, которые уже используют военные.

Что известно об ударном дроне "Блыскавка"

Blyskavka – ударный беспилотник самолетного типа, созданный украинскими инженерами, ветеранами и действующими военнослужащими 8-го отдельного полка Сил специальных операций.

За основу разработчики взяли трофейный российский дрон "Молния", но существенно переработали его конструкцию. Украинская версия предназначена для поражения наземных целей и может нести боевую часть массой до 9 килограммов.

В мае "Милитари 24" рассказывал о модернизации "Молнии". Тогда дрон получил аэродинамический обтекатель, который, по данным разработчиков, увеличил дальность полета примерно на 30% и улучшил стабильность в воздухе.

На тот момент сообщалось о возможности поражения целей на расстоянии до 80 километров при использовании ретранслятора, скорости до 140 километров в час и продолжительности полета до часа.

Теперь команда проекта заявляет, что "Блыскавка" используется более чем 150 подразделениями Сил обороны. Также разработчики утверждают, что по количеству поражений среди ударных беспилотников самолетного типа аппарат входит в тройку лидеров.

На чем теперь сосредоточится Vyriy Industries

После выхода из проекта "Блыскавка" компания планирует направить инженерные и производственные ресурсы на собственные беспилотные системы и новые опытно-конструкторские разработки.

За последний год Vyriy существенно расширила продуктовую линейку. Помимо ударных FPV-дронов, компания разрабатывает разведывательные беспилотники, наземные роботизированные комплексы, ретрансляторы и оборудование для связи.

Одной из новых разработок стал разведывательный дрон Slavic, о котором ранее писал "Милитари 24". Его создали как альтернативу коммерческим квадрокоптерам DJI Mavic с большей дальностью применения и возможностью работы без спутниковой навигации.

Компания также разрабатывает разведывательный летательный аппарат Sokil. Недавно "Vyriy" сообщила о подготовке более 170 экипажей этого беспилотника. Обучение проводится совместно с шестью партнерскими центрами, а сам комплекс предназначен для разведки на оперативной глубине до 70 километров.

Параллельно производитель привлекает инвестиции для расширения производства. Как ранее сообщал "Милитари 24", компания "Vyriy" совместно с "Inzhur" открыла возможность частных инвестиций в оборонное производство.

Выход из "Блыскавки" позволит компании сосредоточить ресурсы на этих направлениях. В то же время в "Вырий" подчеркивают, что сохраняют хорошие отношения с разработчиками ударного беспилотника и готовы поддерживать команду и в дальнейшем.

Дальнейшие планы самой "Блыскавки", в частности возможное увеличение производства благодаря новому финансированию, пока не раскрываются.