Более 500 военных прошли обучение по управлению Sokil: "Vyriy" рассказала о возможностях разведчика

Adv

О результатах обучения сообщила компания Vyriy Industries. Подготовку организовали через Vyriy Aero School совместно с партнерскими центрами. К программе уже привлечено более 30 инструкторов, а военные проходят обучение в соответствии с едиными требованиями к практическим навыкам.

Где обучают экипажи Sokil и сколько длится курс

Vyriy не пытается обучать всех операторов собственными силами. Компания работает с шестью партнерами: центрами "Довжик", "Боривитер", Учебным центром Фонда Сергея Притулы, Victory Drones, X-Hub и KillHouse. Производитель готовит инструкторов и согласовывает программу, а они уже обучают боевые экипажи. Так можно одновременно готовить больше военных, не отрывая от работы опытные подразделения.

Для тех, кто ранее не управлял беспилотниками самолетного типа, курс длится десять дней и охватывает теорию и практику. Опытным экипажам достаточно пяти–семи дней практических занятий, чтобы освоить именно Sokil. Военные отрабатывают подготовку комплекса, планирование маршрута, взлеты, полеты на разные расстояния и посадки. В конце они должны самостоятельно оценить погодные условия, особенности местности и риски для полета.

"Для нас важно, чтобы подразделения получали не только беспилотные комплексы, но и навыки работы с ними. Поэтому обучение уже включено в стоимость БпАК", – пояснил директор по развитию бизнеса Vyriy Industries Эдуард Лысенко. По его словам, более 170 подготовленных экипажей стали результатом совместной работы компании и учебных центров.

Для Vyriy подготовка операторов является продолжением расширения производства. Как ранее сообщал "Милитари 24", компания перешла на поточную сборку дронов, чтобы выпускать больше техники без пропорционального увеличения затрат. Теперь производитель пытается так же расширить подготовку людей, которые управляют этой техникой.

Что способен делать разведывательный дрон Sokil

Sokil – беспилотник самолетного типа для разведки на оперативной глубине до 70 километров. По данным производителя, он может находиться в воздухе до трех часов с крейсерской скоростью около 65 км/ч. Заявленная суммарная дальность полета составляет 195 километров. Ее не стоит путать с расстоянием, на котором оператор поддерживает работу разведывательного комплекса.

Для запуска Sokil не требуется катапульта: аппарат стартует с руки при скорости ветра до 15 метров в секунду. Сборка одного борта занимает примерно три минуты, а полное развертывание комплекса – до двадцати. С октября 2026 года, по словам Vyriy, серийные машины поставляются с функцией автоматического захвата цели.

Командир боевого экипажа 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Канюка рассказал, что Sokil прост в управлении и позволяет уверенно работать на расстоянии 60–65 километров. По его словам, экипаж может изменять высоту полета в пределах 500–1500 метров, подбирая качество изображения и условия наблюдения.

Обучение планируется распространить на другие беспилотники

В дальнейшем Vyriy Industries намерена применять эту модель обучения и к другим своим платформам, в частности к Veresen и Slavic. При этом речь идет об отдельных программах для каждого типа беспилотника, ведь навыки пилотирования самолетного разведчика нельзя автоматически перенести на коптер.

О первых боевых испытаниях Slavic ранее сообщал "Милитари 24". Эту модель компания разрабатывает для военных, которые уже привыкли к управлению коптерами DJI Mavic. Позже производитель раскрыл характеристики "Slavic" и особенности его освоения экипажами.

Vyriy также наращивает производственные мощности. Как сообщает "Милитари 24", компания совместно с Inzhur открыла возможность инвестирования в производство дронов. Подготовка операторов становится второй частью этого процесса: увеличение количества аппаратов должно сопровождаться появлением экипажей, готовых использовать их в боевых условиях.