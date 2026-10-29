Понад 500 військових навчили керувати Sokil: Vyriy розповіла про можливості розвідника

Українська Vyriy Industries разом із шістьма навчальними центрами підготувала понад 500 військових для роботи з розвідувальними безпілотниками Sokil. Це більше ніж 170 екіпажів із березня 2026 року. Навчання входить у вартість комплексу, а нові серійні дрони вже отримали функцію автоматичного захоплення цілі.

Про результати навчання повідомила компанія Vyriy Industries. Підготовку організували через Vyriy Aero School спільно з партнерськими центрами. До програми вже залучили понад 30 інструкторів, а військові проходять навчання за єдиними вимогами до практичних навичок.

Де навчають екіпажі Sokil і скільки триває курс

Vyriy не намагається навчати всіх операторів власними силами. Компанія працює з шістьма партнерами: центрами "Довжик", "Боривітер", Навчальним центром Фонду Сергія Притули, Victory Drones, X-Hub та KillHouse. Виробник готує інструкторів і узгоджує програму, а вони вже навчають бойові екіпажі. Так можна одночасно готувати більше військових, не відриваючи від роботи досвідчені підрозділи.

Для тих, хто раніше не керував безпілотниками літакового типу, курс триває десять днів і охоплює теорію та практику. Досвідченим екіпажам достатньо п’яти – семи днів практичних занять, щоб освоїти саме Sokil. Військові відпрацьовують підготовку комплексу, планування маршруту, зльоти, польоти на різні відстані й посадки. Наприкінці вони мають самостійно оцінити погодні умови, особливості місцевості та ризики для польоту.

"Для нас важливо, щоб підрозділи отримували не лише безпілотні комплекси, а й навички для роботи з ними. Тому навчання вже включене у вартість БпАК", - пояснив директор із розвитку бізнесу Vyriy Industries Едуард Лисенко. За його словами, понад 170 підготовлених екіпажів стали результатом спільної роботи компанії та навчальних центрів.

Для Vyriy підготовка операторів є продовженням масштабування виробництва. Як раніше писав Мілітарі 24, компанія перейшла на потокову збірку дронів, щоб випускати більше техніки без пропорційного збільшення витрат. Тепер виробник намагається так само масштабувати підготовку людей, які цією технікою керують.

На що здатний розвідувальний дрон Sokil

Sokil - безпілотник літакового типу для розвідки на оперативній глибині до 70 кілометрів. За даними виробника, він може перебувати в повітрі до трьох годин із крейсерською швидкістю близько 65 км/год. Заявлена сумарна дальність польоту становить 195 кілометрів. Її не варто плутати з відстанню, на якій оператор підтримує роботу розвідувального комплексу.

Для запуску Sokil не потрібна катапульта: апарат стартує з руки за швидкості вітру до 15 метрів на секунду. Складання одного борта займає приблизно три хвилини, а повне розгортання комплексу - до двадцяти. Із жовтня 2026 року, за словами Vyriy, серійні машини постачають із функцією автоматичного захоплення цілі.

Командир бойового екіпажу 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Канюка розповів, що Sokil простий у керуванні та дозволяє впевнено працювати на відстані 60 – 65 кілометрів. За його словами, екіпаж може змінювати висоту польоту в межах 500 – 1500 метрів, підбираючи якість зображення та умови спостереження.

Навчання планують поширити на інші безпілотники

Надалі Vyriy Industries хоче застосовувати цю модель навчання й до інших своїх платформ, зокрема Veresen та Slavic. При цьому йдеться про окремі програми під кожен тип безпілотника, адже навички пілотування літакового розвідника не можна автоматично перенести на коптер.

Про перші бойові випробування Slavic Мілітарі 24 повідомляв раніше. Цю модель компанія створює для військових, які вже звикли до керування коптерами DJI Mavic. Пізніше виробник розкрив характеристики Slavic та особливості його освоєння екіпажами.

Vyriy також нарощує промислові потужності. Як писав Мілітарі 24, компанія разом із Inzhur відкрила можливість інвестування у виробництво дронів. Підготовка операторів стає другою частиною цього процесу: збільшення кількості бортів має супроводжуватися появою екіпажів, які готові використовувати їх у бойовій роботі.