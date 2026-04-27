ЄС хоче заборонити вʼїзд російським окупантам: джерела в Брюсселі пояснили, як це робитимуть

У Європейському Союзі працюють над варіантами, які могли б заблокувати в’їзд до Шенгенської зони для росіян, що брали участь у війні проти України. У Брюсселі попереджають, що значна частина таких людей має кримінальне минуле й може становити загрозу не лише для безпеки, а й для організованої злочинності.

Обговорення посилилося після того, як питання винесли на рівень Європейської ради, де 10 лідерів підтримали лист із закликом розробити спільний механізм для недопущення таких осіб до Шенгену. Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ мають підготувати можливі варіанти рішення в найближчі місяці. Джерело 24 Каналу в Брюсселі повідомило, якими саме шляхами може бути обмежений вʼїзд російських комбатантів до Шенгену.

Як в ЄС хочуть закрити Шенген для росіян, які воювали проти України?

За словами співрозмовника, мовиться насамперед про колишніх російських бойовиків або учасників бойових дій, які воювали проти України та яких у Брюсселі розглядають як безпекову проблему.

Особливе занепокоєння викликає те, що значну частину таких людей, як зазначається, вербували просто з колоній і в’язниць, а отже, серед них уже могли бути особи з кримінальним минулим.

У ЄС вважають, що такі люди є ідеальним кадровим резервом для російських спецслужб, організованої злочинності та саботажних операцій. Саме тому, наголошує джерело у Брюсселі, вони можуть становити не лише військово-політичну, а й суто кримінальну загрозу для країн ЄС.

Зверніть увагу! Джерела підкреслюють, що йдеться не про публічний пошук таких осіб у відкритих базах чи "через Google". Інформація надходить від спецслужб, а ті співпрацюють із партнерськими службами, після чого дані додатково перевіряють і верифікують.

Наразі в ЄС обговорюють кілька можливих сценаріїв.

Один із них стосується візової політики: для окремих заявників або певних вікових груп можуть запровадити вимогу додаткових документів чи письмового підтвердження, що людина не брала участі в агресії проти України. У разі брехні в анкеті це може означати ризик остаточно втратити можливість в’їзду до Шенгену.

Окремо розглядають і діючі національні практики. Зокрема, одна з держав вже вносить такі імена до Шенгенської інформаційної системи поіменно. Але в Брюсселі визнають, що це не є стійким рішенням, якщо потенційних осіб ідеться про понад мільйон. Тому головний пріоритет – знайти саме загальноєвропейський механізм.

Паралельно в ЄС наголошують на необхідності повної ізоляції Росії в культурі, спорті, науці та інших сферах. Там підкреслюють, що повернення до "business as usual" неможливе, доки Росія продовжує війну, а її армія без розбору бомбардує та вбиває цивільних.

Що відомо про обмеження вʼїзду до ЄС для росіян?

Вісім держав ЄС закликали обмежити в'їзд до Шенгену для росіян, які воювали в російській армії.

До цього часу з боку Європи не було системної та централізованої політики щодо цього питання.

Як казав в ефірі 24 Каналу політолог Артем Бронжуков, за час повномасштабного вторгнення в Україну відбулося чимало випадків, коли російські окупанти та злочинці виїжджають за кордон Росії. Крім того, вони можуть навіть жити, відпочивати у країнах Євросоюзу.