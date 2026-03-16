Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Артем Бронжуков, додавши, що за час повномасштабної війни є чимало випадків, коли російські злочинці, вбивці виїжджають за кордон. Ба більше, вони можуть навіть жити, відпочивати у країнах Європейського Союзу.
Дивіться також Вступ України до ЄС у 2027 – мрія чи ілюзія? Чи готовий Брюссель до членства Києва за новою схемою
Чи вдасться заборонити в'їзд росіянам у Шенген?
До цього часу з боку Європи не було системної та централізованої політики щодо цього питання. Усім зрозуміло, хто є основним агентом впливу російських інтересів всередині Європейського Союзу. Тому слід очікувати, що Угорщина й Словаччина всіляко блокуватимуть подібні ініціативи.
Однак, якщо ми подивимось на ті глобальні зміни які відбуваються у світі, вони у певних аспектах позитивно впливають на Європу. Поступово європейські лідери розуміють, хто така Росія та які загрози вона становить. Цілком ймовірно, що з часом вони зможуть швидше реалізовувати правильні ініціативи.
"Я думаю, це рішення на часі, й воно має непогані шанси для реалізації. Особливо от на фоні критики боку Трампа, який говорить, що перспективи НАТО сумнівні й він незадоволений, що європейські країни не готові долучатися до його авантюр. У цьому контексті роль України зростає", – підкреслив політолог.
Ставлення Європи до України змінюється
Звісно, нам дуже приємно бачити конкретні політичні сигнали з боку Європи. Наприклад, відкриття спільних виробництв, яке активно відбувається. Все це підтверджує, що Україні вдається достукатися до європейців.
Вони також розуміють, що мають брати на себе відповідальність, особливо з урахуванням жорсткої риторики Трампа. Недаремно у мережі останнім часом багато говорять про потенційний російський напад на Естонію чи на іншу країну Балтійську. Загроза справді дуже велика.
Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що США захищають європейські країни, а також співпрацюють з ними щодо України. Хоча нібито "можуть цього не робити". Причина нових різких заяв у тому, що Європа не підтримала Трампа під час ескалації на Близькому Сході.
"Вся увага США зараз сфокусована на Ірані й через це Європа знаходиться під потенційним ударом. А щодо російських військових треба ухвалені рішення, бо ми ж розуміємо, що це незвичайні туристи", – наголосив Артем Бронжуков.
Це може бути "спляча агентура", яка в критичний момент, коли росіяни розпочнуть вторгнення, почне працювати як диверсійна група. З цим уже зараз треба боротися, активно запускати ВПК.
Загалом говорити про інтеграцію України або у Північноатлантичний Альянс, або у новий військовий союз. Адже чітко зрозуміло, що без допомоги України Європа не зможе бути суб'єктною та захищеною.
Що кажуть на Заході про війну в Україні?
- Американський президент переконує, що Володимир Путін не боїться Європи, а єдиним фактором стримування для нього є армія США. Також він наголосив, що НАТО – це Сполучені Штати, саме цього боїться очільник Кремля.
- Канцлер Німеччини заявив, що Європа має сидіти за столом переговорів під час мирного врегулювання. На думку Фрідріха Мерца, без цього угода між Україною та Росією неможлива. Він закликав Трампа більше тиснути на Росію.
- На жаль, не всі в Європі поділяють таку думку. Лідер Угорщини Віктор Орбан заявив, що мир нібито не настає саме через європейців. За його словами, "українці хочуть продовжувати війну", а лідери Європи їм у цьому допомагають.