Обсуждение усилилось после того, как вопрос вынесли на уровень Европейского совета, где 10 лидеров поддержали письмо с призывом разработать совместный механизм для недопущения таких лиц в Шенген. Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел должны подготовить возможные варианты решения в ближайшие месяцы. Источник 24 Канала в Брюсселе сообщил, какими именно путями может быть ограничен въезд российских комбатантов в Шенген.

Как в ЕС хотят закрыть Шенген для россиян, которые воевали против Украины?

По словам собеседника, говорится прежде всего о бывших российских боевиках или участниках боевых действий, которые воевали против Украины и которых в Брюсселе рассматривают как проблему безопасности.

Особое беспокойство вызывает то, что значительную часть таких людей, как отмечается, вербовали прямо из колоний и тюрем, а значит, среди них уже могли быть лица с криминальным прошлым.

В ЕС считают, что такие люди являются идеальным кадровым резервом для российских спецслужб, организованной преступности и саботажных операций. Именно поэтому, отмечает источник в Брюсселе, они могут представлять не только военно-политическую, но и чисто криминальную угрозу для стран ЕС.

Обратите внимание! Источники подчеркивают, что речь идет не о публичном поиске таких лиц в открытых базах или "через Google". Информация поступает от спецслужб, а те сотрудничают с партнерскими службами, после чего данные дополнительно проверяют и верифицируют.

Сейчас в ЕС обсуждают несколько возможных сценариев.

Один из них касается визовой политики: для отдельных заявителей или определенных возрастных групп могут ввести требование дополнительных документов или письменного подтверждения, что человек не участвовал в агрессии против Украины. В случае лжи в анкете это может означать риск окончательно потерять возможность въезда в Шенген.

Отдельно рассматривают и действующие национальные практики. В частности, одно из государств уже вносит такие имена в Шенгенскую информационную систему поименно. Но в Брюсселе признают, что это не является устойчивым решением, если потенциальных лиц речь идет о более миллиона. Поэтому главный приоритет – найти именно общеевропейский механизм.

Параллельно в ЕС подчеркивают необходимость полной изоляции России в культуре, спорте, науке и других сферах. Там подчеркивают, что возвращение к "business as usual" невозможно, пока Россия продолжает войну, а ее армия без разбора бомбит и убивает гражданских.

Что известно об ограничении въезда в ЕС для россиян?

Восемь государств ЕС призвали ограничить въезд в Шенген для россиян, которые воевали в российской армии.

К этому времени со стороны Европы не было системной и централизованной политики по этому вопросу.

Как говорил в эфире 24 Канала политолог Артем Бронжуков, за время полномасштабного вторжения в Украину произошло немало случаев, когда российские оккупанты и преступники выезжают за границу России. Кроме того, они могут даже жить, отдыхать в странах Евросоюза.