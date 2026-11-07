"Гарантії знищення нема": експерт оцінив, чи замінить комплекс SAMP/T системи Patriot

Україна до Нового року очікує отримати два комплекси ППО SAMP/T від Італії та Франції. Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, що їхні ракети Aster-30 не гарантують точного знищення ворожої балістики.

Фахівець зазначив в ефірі 24 Каналу, що франко-італійська система займає проміжну ланку між американськими модифікаціями Patriot PAC-2 та PAC-3. За його словами, головна відмінність полягає у відсутності технології прямого кінетичного ураження, яка критично важлива під час перехоплення російських "Іскандерів".

Чому SAMP/T поступається новітнім Patriot

Зокрема, американські ракети PAC-2 здатні збивати балістичні цілі з вірогідністю лише 30 – 40%, тому для досягнення показника у 80% військовим потрібно запустити відразу 3 – 4 такі ракети. Натомість новіші перехоплювачі PAC-3 MSE гарантують 80% результативності одним пуском і майже 100% двома.

Ракети Aster-30 старої модифікації, які союзники передають українським військовим, не мають технології "hit to kill". Європейські інженери створили спеціальну бойову частину, яка розривається поблизу балістичної ракети та формує хмару уламків для її ураження.

Якщо у тебе нема такої системи, то у тебе різко падає вірогідність збиття. Ти можеш підірвати цю ракету в районі балістичної ракети, але те, що вона її знищить, гарантії нема,

– підкреслив Костянтин Криволап.

Він також додав, що кінетичне знищення балістики наразі найкраще реалізували виробники зі США, а також розробники ізраїльського комплексу "Праща Давида".

На що здатні комплекси та коли чекати на оновлення

Розробка комплексів SAMP/T та MAMBA стартувала ще наприкінці 1980-х років, аби зменшити залежність європейських армій від американського озброєння. Раніше повний цикл виготовлення однієї ракети Aster сягав 48 місяців, проте на тлі повномасштабної війни в Україні виробники скоротили цей термін до 18 місяців.

Очікувані установки попереднього покоління суттєво посилять оборону від аеродинамічних цілей, зокрема крилатих ракет, літаків та безпілотників. Більш надійний захист від балістичних загроз очікується вже після надходження комплексів SAMP/T NG та ракет Aster-30 Block NT1.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит американських ракет Україна розглядає альтернативи Patriot та розвиває спільну з європейськими партнерами програму FREYJA.