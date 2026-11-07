"Гарантий уничтожения нет": эксперт оценил, сможет ли комплекс SAMP/T заменить системы Patriot

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Эксперт отметил в эфире 24 Канала, что франко-итальянская система занимает промежуточное звено между американскими модификациями Patriot PAC-2 и PAC-3. По его словам, главное отличие заключается в отсутствии технологии прямого кинетического поражения, которая критически важна при перехвате российских "Искандеров".

Почему SAMP/T уступает новейшим Patriot

В частности, американские ракеты PAC-2 способны сбивать баллистические цели с вероятностью всего 30–40%, поэтому для достижения показателя в 80% военным необходимо запустить сразу 3–4 таких ракеты. Зато более новые перехватчики PAC-3 MSE гарантируют 80% результативности одним запуском и почти 100% – двумя.

Ракеты Aster-30 старой модификации, которые союзники передают украинским военным, не оснащены технологией "hit to kill". Европейские инженеры создали специальную боевую часть, которая разрывается вблизи баллистической ракеты и образует облако обломков для ее поражения.

Если у тебя нет такой системы, то вероятность сбивания резко падает. Ты можешь взорвать эту ракету вблизи баллистической ракеты, но гарантии того, что она ее уничтожит, нет– подчеркнул Константин Криволап.

Он также добавил, что кинетическое уничтожение баллистических ракет на данный момент лучше всего реализовали производители из США, а также разработчики израильского комплекса "Праща Давида".

Что могут комплексы и когда ждать обновления

Разработка комплексов SAMP/T и MAMBA началась еще в конце 1980-х годов с целью уменьшить зависимость европейских армий от американского вооружения. Ранее полный цикл производства одной ракеты Aster составлял 48 месяцев, однако на фоне полномасштабной войны в Украине производители сократили этот срок до 18 месяцев.

Ожидаемые установки предыдущего поколения существенно усилят оборону от аэродинамических целей, в частности крылатых ракет, самолетов и беспилотников. Более надежная защита от баллистических угроз ожидается уже после поступления комплексов SAMP/T NG и ракет Aster-30 Block NT1.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита американских ракет Украина рассматривает возможность приобретения альтернативы Patriot, а также развивает совместную с европейскими партнерами программу FREYJA.