Чи зможе Україна обійтися без Patriot: які альтернативи шукають для захисту від російської балістики

Україна зіткнулася з критичним дефіцитом ракет для Patriot на тлі посилення російських балістичних атак. Американські постачання не покривають потреби української ППО, а затримки з передачею перехоплювачів змушують Київ шукати додаткові можливості захисту неба.

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Водночас проблема не обмежується нестачею боєприпасів. Україна намагається залучити ракети з європейських арсеналів, розвиває власну протибалістичну програму FREYJA / ФРЕЯ та розширює співпрацю з виробниками озброєння. Однак чи зможуть ці рішення зменшити залежність від американських систем і наскільки швидко їх можна реалізувати?

24 Канал розібрався, які альтернативи Patriot розглядає Україна, що може посилити захист від балістики та чому навіть найефективніші системи ППО не здатні перехопити всі російські ракети, – деталі читайте у матеріалі.

Чому Україні бракує ракет Patriot

Президент Володимир Зеленський звертає увагу, що американські постачання ракет для Patriot не відповідають потребам української протиповітряної оборони. Україна отримує в середньому 12 перехоплювачів на місяць, тоді як лише за один місяць використала 35. Крім того, протягом двох тижнів Росія спрямувала на Київ та Київщину понад 100 балістичних ракет.

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Ситуацію ускладнює затримка погодження нових поставок у США. Йдеться, зокрема, про ракети, закупівлю яких уже профінансували європейські партнери України. Оскільки озброєння виробляють у Сполучених Штатах Америки, для його передачі третім країнам потрібен дозвіл американської сторони.

ЗРК Patriot / Фото US Army

Ми знаємо, що Пентагон затримує поставку ракет, за які наші партнери вже заплатили. Нові партії ракет чекають на підпис Піта Хегсета (міністр оборони США – 24 Канал)– зазначив Зеленський.

Майор Збройних Сил України та політолог Андрій Ткачук пов'язує затримки перехоплювачів з можливим політичним тиском на Київ напередодні переговорів.

Прогнози

Думаю, що це частково навмисне затягування, щоб до переговорних процесів у листопаді й грудні примусити нас до компромісів. Нам без антибалістичного захисту важко, тому українські команди шукають варіанти постачання ракет по Європі, – наголосив він.

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Крім того, Ткачук вважає, що тиск не змусить Україну відмовитися від своїх принципових позицій.

Ми не будемо йти лише на поступки й дозволяти Росії отримувати те, що вона хоче. Ми захищали нашу свободу та незалежність не для цього– сказав він.

Україна шукає ракети у Європі та США

Поки питання американських дозволів залишається відкритим, Україна намагається залучити додаткові перехоплювачі з європейських арсеналів. Міністерство оборони звернулося до Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії з пропозицією передати частину наявних запасів ракет для ППО.

Очільник Міноборони Євгеній Хмара запропонував союзникам тимчасово передати Україні щонайменше 10% власних перехоплювачів для Patriot та IRIS-T. Натомість Київ готовий компенсувати їх майбутніми поставками, на які вже укладено контракти зкоштом кредиту ЄС.

Окрім того Україні потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

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Паралельно Володимир Зеленський продовжує переговори з американською стороною. Під час розмови з державним секретарем США Марко Рубіо він порушив питання перехоплювачів для боротьби з балістикою, систем раннього попередження про ракетні атаки та роботи Starlink і Starshield.

Говорив з Марко Рубіо. І це було предметно. По тих питаннях, які мають значення. Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію– висловився президент України.

Він також наголосив на необхідності відновити інші рівні співпраці з США, адже дуже важливо, щоб було поновлене постачання перехоплювачів для ППО.

Чим Україна може замінити Patriot

Нестача перехоплювачів змушує Україну шукати способи посилити протиповітряну оборону, не покладаючись лише на американські комплекси. Військовослужбовець та військовий аналітик Олександр Мусієнко в коментарі 24 Каналу звернув увагу, що проблеми з доступністю Patriot відчувають також інші країни, зокрема Тайвань і Саудівська Аравія.

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Прогнози

На ситуацію вплинуло скорочення американських запасів, зокрема через використання озброєння на Близькому Сході під час війни, яку США та Ізраїль розпочали проти Ірану. І яку ніяк не можуть тепер завершити, створивши проблеми всьому світу.

Зрозуміло, що Patriot дуже важливі, вони дуже ефективно себе продемонстрували, але якщо їх замало, то що робити? І ось це головний виклик зараз при побудові адаптивної системи протиповітряної оборони нового зразка– наголосив військовий аналітик.

Серед можливих рішень він назвав закупівлю французьких ракет Aster для комплексів SAMP/T, розширення виробництва яких підтримує Франція. Ще один напрям – українська антибалістична програма FREYJA / ФРЕЯ, яка розробляється спільно з ЄС і має стати основою для створення власного зенітно-ракетного комплексу.

Важливо! Зеленський оголосив, що Україна виконала свій етап робіт у створенні нової протибалістичної ракети FREYJA. Наразі Київ закликає десятьох іноземних партнерів прискорити розробку решти компонентів для старту практичних випробувань. Цей проєкт має стати доступнішою та незалежною альтернативою американським комплексам Patriot.

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За оцінкою голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, новітні варіанти SAMP/T можуть стати повноцінною альтернативою Patriot. Однак він в коментарі 24 Каналу звернув увагу на інший аспект залежності від США – доступ до розвідувальної інформації.

Система ППО SAMP/T NG / фото Thales Group

У нас американські системи Patriot відповідальні за збиття ворожої балістики. І координати після виявлення передають саме на ці системи протиповітряної оборони. Балістика летить дуже швидко, і час на реакцію доволі малий. Саме ці системи інформаційно зав'язані на американські розвіддані– зауважив він.

Водночас Україна вже отримує значну частину розвідувальної інформації від європейських партнерів і країн НАТО.

Чому навіть Patriot не захищає від усіх ракет

Навіть за достатньої кількості боєприпасів можливості протиповітряної оборони мають фізичні обмеження. Батарея Patriot прикриває певний сектор, а не весь повітряний простір навколо себе, і має обмежений запас перехоплювачів. Тому ракета, яка летить поза зоною покриття конкретного комплексу, може залишитися недосяжною для нього.

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Росія, зі свого боку, намагається перевантажити українську ППО комбінованими атаками. Одночасне застосування балістичних і крилатих ракет, безпілотників та хибних цілей із різних напрямків змушує оборону розподіляти і без того обмежені ресурси між багатьма загрозами.

Саме тому протидія балістиці не обмежується спробами перехопити ракету в повітрі. Серед додаткових способів зменшити небезпеку – ураження російських пускових установок, радарів і підприємств, які забезпечують виробництво ракет та їхніх компонентів.

Україна розширює співпрацю з виробником Patriot

Ще один напрям посилення захисту неба – співпраця з американською компанією Lockheed Martin, яка виробляє ракети PAC-3 для Patriot.

Під час зустрічі міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з представниками компанії обговорювали збільшення постачання перехоплювачів, підтримку українських F-16 та можливості ремонту й обслуговування винищувачів безпосередньо в Україні.

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F-16 – частина української авіації. Україна налаштована на довгострокове партнерство з Lockheed Martin. Важливо нарощувати поставки озброєння та робити все, щоб якомога більше F-16 були в строю та працювали в українському небі– наголосив Хмара.

Окремо, ймовірно, в Польщі планують створити сервісний центр для ракет PAC-3, які використовують комплекси Patriot. Україна також розраховує на додаткові партії перехоплювачів від партнерів, адже розвиток інфраструктури й довгострокових оборонних проєктів не розв'язує негайної проблеми дефіциту ракет.

У перспективі зменшити залежність від американських систем має допомогти й програма "ФРЕЯ". Однак її оперативну готовність очікують не раніше 2028 року навіть за найсприятливішого сценарію.