Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ.
Що відомо про ураження російських об'єктів?
Наразі фахівці продовжують уточнювати остаточні масштаби збитків, завданих російським окупантам під час нічної операції.
Знищений комплекс є дефіцитним та вкрай дороговартісним видом озброєння для російської армії. Саме з цих установок загарбники регулярно здійснюють обстріли південних областей та інших регіонів держави.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Для атак ворог використовує надзвукові ракети "Онікс", а також застосовує гіперзвукові ракети "Циркон". Втрата таких пускових установок суттєво обмежує можливості росіян завдавати ракетних ударів з території півострова.
Українські військові моряки щоденно знижують бойовий потенціал ворога в Чорноморському регіоні,
– підкреслили у відомстві.
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