Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ скоротили чисельність російської армії приблизно на 1 467 320 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 16 серпня 2026 Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб;
  • танків – 12 270 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 151 (+7);
  • артилерійських систем – 48 007 (+75);
  • РСЗВ – 2 034 (+8);
  • засобів ППО – 1 570 (+2);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 257 (+16);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 134 851 (+476);
  • спеціальної техніки – 4 535 (+7);
  • крилатих ракет – 5 007 (+0).


Втрати Росії станом на 16 серпня / Інфографіка Генштабу

Росіяни продовжують щодня втрачати більше тисячі солдатів. Минулої доби ЗСУ знищили 1370 окупантів.

Також українські захисники продовжують знищувати військову інфраструктуру росіян на фронті. Сили оборони знищили ЗРК "Стріла-10" та склад боєприпасів на ТО Луганщині. Крім того, ЗСУ уразили два пункти управління ворога на ТО Донеччині та інші об'єкти.