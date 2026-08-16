Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ скоротили чисельність російської армії приблизно на 1 467 320 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога?
За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 16 серпня 2026 Росія втратила:
- особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб;
- танків – 12 270 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 151 (+7);
- артилерійських систем – 48 007 (+75);
- РСЗВ – 2 034 (+8);
- засобів ППО – 1 570 (+2);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 257 (+16);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 134 851 (+476);
- спеціальної техніки – 4 535 (+7);
- крилатих ракет – 5 007 (+0).
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Втрати Росії станом на 16 серпня / Інфографіка Генштабу
Росіяни продовжують щодня втрачати більше тисячі солдатів. Минулої доби ЗСУ знищили 1370 окупантів.
Також українські захисники продовжують знищувати військову інфраструктуру росіян на фронті. Сили оборони знищили ЗРК "Стріла-10" та склад боєприпасів на ТО Луганщині. Крім того, ЗСУ уразили два пункти управління ворога на ТО Донеччині та інші об'єкти.