Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, бійці успішно відпрацювали по ворожих об'єктах протягом 14 серпня та в ніч проти 15 серпня.

Нові ураження Сил оборони

За даними військового командування, на Луганщині українські бійці дістали ворожий зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", який прикривав окупантів у районі Кремінної. Його вартість оцінюють у приблизно 4 мільйони доларів.

Крім того, у Лисичанську було уражено склад матеріально-технічного забезпечення противника.

Гучно було й на Донеччині. У Вугледарі оборонці успішно вдарили по складу із російськими безпілотниками. Також під приціл потрапили два пункти управління ворога – один у Селидовому Донецької області, а інший у Михайлівці на Запоріжжі.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває,

– зазначили військові.

Нагадаємо, що українські військові 14 серпня відпрацювали по ворожих ретрансляторах та пунктах управління БпЛА на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та навіть у Курській області Росії. А перед цим вони уразили російську РЛС "Небо-У" в Севастополі та вдарили по складах окупантів, суттєво порушивши логістику противника.